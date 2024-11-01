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美國總統大選倒數，《CNN》日前公布最新搖擺州民調顯示，賀錦麗在密西根州以48%領先川普的43%，在威斯康辛州則以51%領先川普的45%；可是在賓州，川普跟賀錦麗的支持度都是48%。對此，前立委郭正亮表示，《CNN》登這種民調，可以看到民主黨人士急成什麼樣子，這脫離事實太遠了，一登出來就代表賀錦麗輸了。郭正亮在節目《新聞大白話》中表示，《CNN》民調幾乎是民主黨黨營民調，而《紐約時報》也是比較偏民主黨，若《紐約時報》刊登這樣的民調，很多人就會認為賀錦麗輸了。郭正亮指出，密西根州有5%阿拉伯裔，密西根州有第3位候選人，因此會引起抗議票，轉向第3方，川普會賺到。郭正亮續指，《CNN》登這種民調，他從沒看過，因為脫離事實太遠了，讓他直呼誇張，這也可以看到民主黨人士急成什麼樣子，「竟然可以誇張到這種程度，密西根州可以贏5%、威新康辛州可以贏6%，真是勇敢啊。這一登出來看來就是賀錦麗輸了，這叫矯枉過正民調。」