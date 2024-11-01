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▲薔薔鼓勵家寧要把重心放在自己身上。（圖／翻攝自YouTube 林嘉凌 薔薔Maze）

YTR「眾量級」家寧和Andy分手，頻道暫停更新，兩人也都各自開個人頻道，上個月家寧出席走鐘獎，在後台被薔薔訪問，談到感情狀態，她鬆口花很多時間療傷，面對薔薔的問題，她幾度口吃講不出話，看似情緒很滿，薔薔也鼓勵她不要把重心放在男人身上。薔薔走鐘獎後台訪問許多入圍者，其中一位是家寧，她請家寧公開一個祕密，家寧說「眾量級暫時停更了，結束播出」，薔薔問理由，家寧聲音顫抖說：「因為我們感情結束了。」家寧也請教薔薔怎麼走出情傷，薔薔問她：「妳走不出來嗎？」家寧說：「我是花很多時間（療傷）。」薔薔鼓勵她要去不同的地方，看不同的男生，要做很多回歸到自己身上的事：「這個人今天會離開妳，表示他不夠愛妳，他不夠愛妳，妳幹嘛何必去為他難過，去把自己弄得更漂亮啊，把自己的事業做得更好啊，」一席話聽得家寧眼眶泛紅，至於分手原因？她也透露，「之後會說。」