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洛杉磯道奇昨（31）日逆轉擊敗紐約洋基，奪得隊史第8座世界大賽冠軍，道奇隊日籍球星大谷翔平也如願拿下生涯首冠。賽後他與隊友開心狂歡時，被球隊公關準備帶去受訪時，看到是富士電視台秒「變臉」走人，這個側拍畫面也在網路上引起討論。昨日奪冠後，大谷翔平和隊友在場上開心慶祝，現場有多家國際媒體，都有順利採訪到大谷翔平，不過富士電視台卻被大谷秒拒絕，連派出前日職球星元木大介拜託都無用。向來溫和的大谷為何不願接受富士電視台採訪，主因就是今年富士電視台出動空拍機去拍攝大谷位於洛杉磯的家，甚至還訪問大谷的鄰居，在美國不時會發生名人住宅遭竊或家人被綁架要求巨額贖金的事件，讓大谷一家處於風險中。此後道奇就對富士電視台實施「禁止採訪」的處罰，採訪證也被道奇暫時凍結，儘管後續富士電視台向大谷道歉，但至今仍不被買單。事實上，昨天富士電視台在世界大賽G5的轉播也出包，8局下紐約洋基隊進攻，在有機會得分的時機，轉播單位卻在不適合的時間「進廣告」，引起網路上觀眾的批評。當時Aaron Judge在一出局後擊出二壘安打，Jazz Chisholm Jr.獲得保送，輪到重砲Giancarlo Stanton上來打擊，但這時球賽主播中村光宏說：「此時將更換投手，稍後我們再回來」，接著就進入到廣告時段。然而實際上，道奇隊選擇讓Blake Treinen續投，Stanton打第一球出局，Anthony Rizzo被三振出局，道奇隊化解危機。富士電視台在Rizzo打擊時緊急切回節目，中村光宏也很快為觀眾解釋情況：「Treinen繼續投球，然後Stanton打第一球出局，道奇隊抓到兩出局。」然而一些日本觀眾並不買帳，在網路上發出批評：「 富士電視台轉播最糟糕，因為他們誤認為換投，讓我看不到Stanton打擊」「在這種時候你進廣告？」「比賽關鍵時刻進廣告，謝謝你，富士電視台」。