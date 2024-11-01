颱風「康芮」10月31日襲擊台灣並造成災情，多家外媒都予以關注，其中《CNN》稱讚台灣應對強颱「紀錄良好」，《路透社》也引述台積電（TSMC）說法，事前已啟動防颱準備程序。

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根據《CNN》報導，康芮週四下午登陸台東，是今年繼凱米、山陀兒之後，第3個登陸台灣的颱風。康芮風速接近時速200公里，在大西洋相當於3級颶風，最大風速半徑達到320公里，也是1996年賀伯颱風以來的最大規模風暴。

《CNN》打下：「整體而言，台灣在應對大型颱風方面有著良好紀錄，雖然位於偏遠山區的村莊特別容易受到土石流影響。」

至於《路透社》則引述台積電聲明，在強颱康芮來襲前，該公司已在所有工廠和工地，啟動例行颱風警報準備程序，預計不會對公司營運產生重大影響。

《路透社》也報導了台灣10月31日停班停課，近50萬戶斷電，甚至有人員傷亡的狀況，形容這場風暴首先襲擊了多山、人口稀少的台東，但強風暴雨的影響幾乎遍及全台。

▲（圖／擷取自CNN、路透社官網）
▲多家外媒關注康芮颱風襲台一事。（圖／擷取自CNN、路透社官網）

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