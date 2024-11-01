我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席涉嫌在京華城案中圖利，遭羈押禁見迄今，在野黨也緊咬超思雞蛋案，兩案都牽涉到政壇大咖，備受社會關注，不過偵辦這兩案的檢察官，竟然都是北檢的檢察官唐仲慶。台北市前副市長李永萍說，把如此高層級的大案，都交給同一人偵辦，根本是北檢布好的局，目的是要操弄國內輿論。李永萍在節目《大新聞大爆卦》中說，兩個案子都由同一個檢察官偵辦，就可以用超思案來掩護柯文哲案，例如柯文哲要延押了，就同時也約談一下農業部前部長陳吉仲、畜產會前董事長林聰賢等人；此外，超思案的關鍵人物吳諭非突然返台，也是北檢策劃好，向吳諭非保證不會有事，這樣就可以凸顯柯文哲的帳房、「橘子」許芷瑜前逃不願返台。李永萍說，這從頭到尾都是北檢布好的局，利用超思案來打假球，然後放在同一個檢察官手上，才能順利操作，不只是替柯文哲案打掩護，更要做柯案「先射箭再畫靶」的對照組，這種心態，比單純只做掩護更可惡。