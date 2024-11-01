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康芮颱風襲台，原本香港天王劉德華10月31日晚上的台北小巨蛋演唱會照常舉辦，可主辦單位在入場前3個小時，才臨時宣布取消，引來不少批評聲浪。對此，台北市議員游淑慧表示，整個台北市的安全理應都是市府的責任，「市府難道只能管自己的場館，只求自己場館不出事就好？？變成颱風夜聽歌不安全，但唱歌沒法管？」針對劉德華演唱會臨時取消，游淑慧在臉書發文表示，「父子騎驢的決定，早幹什麼去了 ？」一開始，讓主辦方自己宣布按原訂計畫辦理，等被罵有安全疑慮後，北捷才趕快去協調停辦；又造成歌迷的困擾和失望，有中南部的人已到台北，且訂好住宿了。「為什麼不更早就協調決定呢？難道小巨蛋過去沒有慣例辦法嗎？」游淑慧指出，台北市應該制定「辦理群聚活動時遇天然災害停續辦參考標準」，有個固定的SOP和辦法，該停就要停，續辦該怎麼安全辦。這無關是不是在小巨蛋辦，因為整個台北市的安全理應都是市府的責任。游淑慧續指，颱風天營業的錢櫃，或其他的娛樂場合，颱風只要外出娛樂都危險。「可是市府難道只能管自己的場館，只求自己場館不出事就好？？變成颱風夜聽歌不安全，但唱歌沒法管？」她表示，安全考慮永遠至上，所以應該有固定的SOP，而不是被罵後才去喬。