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民眾黨黨主席柯文哲涉入京華城案，今年9月5日被法官裁定羈押禁見，由於羈押期限將至，檢察官於10月25日向法官聲請延長羈押，原訂10月30日下午要在台北地院開延押庭，因康芮颱風影響，台北市停止上班上課，因此延押庭於今（1）日上午9時30分第四法庭開庭。上午9時33分許，柯文哲被囚車載到台北地院，但囚車停靠的位置非常巧妙，儘管大批媒體一大早就在門口等待，卻什麼都沒拍到，柯文哲就被法警帶到台北地院。為偵辦京華城案，檢方認為柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、主管監督事務圖利等罪嫌，有勾串共犯或證人的事實；又本案重要關係人許芷瑜目前仍滯留境外，且仍有被告於市長時期的舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明。檢察官考量柯文哲雖已卸任，但仍具有一定的實質影響力，亦足證其有勾串尚未到案共犯或證人之虞，如果沒有予以延長羈押，恐使案情隱晦不明的危險升高，難以有效追訴。目前相關涉案人士，包括台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京通通被延押，柯文哲是否會被延押，就等審理法官裁定。