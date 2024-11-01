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2024年世界大賽落幕，由洛杉磯道奇隊4：1擊敗紐約洋基奪冠，各隊也準備開始在季後進行補強工作。本季打進國聯冠軍賽的紐約大都會，休賽季首日，簽下過去曾效力過中華職棒樂天桃猿隊的洋投狂威（Dylan Covey），但卻有美國媒體錯認他過去是在中國聯賽效力。世界大賽結束後不到一天，大都會隊就與右投手Dylan Covey簽下了一份為期一年的大聯盟合約，他也就是曾經加入樂天桃猿的洋投狂威。今年33歲的他，在2013年第四輪被奧克蘭運動家選中，去年還有為道奇和費城人出賽過，防禦率3.77。大聯盟官網指出，狂威肩部和背部的傷勢對他的職業生涯產生嚴重影響，他曾在海外打中華職棒（Chinese Professional Baseball League，CPBL），兩年後回到美國，成為一名中繼投手。在2023年球季的大部分時間裡都待在大聯盟，只可惜之後又肩膀受傷，直到該計7月底才回歸，影響表現。在大聯盟報導此事後，之後也陸續有其他家美國媒體跟進，不過美媒《SNY》在報導時卻出錯，將中華職棒錯認為中國的棒球聯賽，指出他2021、2022年為「中國」投球。