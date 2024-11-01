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洛杉磯道奇昨日奪得隊史第8座世界大賽冠軍，讓日籍球星大谷翔平終於拿下生涯首冠，賽後大谷分享多張奪冠照片，其中愛犬「彈額頭」Decoy像「喝醉」的超萌表情引起熱議，超人氣的牠還直接攻佔上大聯盟官方臉書的新科冠軍封面照C位。大谷今在個人Instagram上更新數張奪冠慶祝照，包含大谷手拿香檳狂噴隊友、以及與山本由伸捧冠的合照，最後兩張小彩蛋放上了愛犬Decoy的獨照，其中一張照片中Decoy趴在枕頭上，表情像是「喝醉」的迷茫表情，讓大聯盟官方X（前身Twitter）笑虧：「看來昨晚慶祝過頭了」。大谷本季曾帶著Decoy擔任道奇主題日的開球嘉賓，可愛模樣吸睛無數，昨日奪冠賽後記者會，大谷也不忘感謝妻子真美子以及Decoy，可見一人一犬在大谷心中的地位。此外，大聯盟官方FB粉專製作道奇封王的合成照片，並設為封面圖，Decoy讓大谷翔平抱著的照片被擺在了正中間的C位，但季後賽貢獻勝投和救援成功的2大投手BlakeTreinen、Walker Buehler卻沒在圖上，讓許多網友笑：「人不如狗。」