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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押，原訂10月31日召開延押庭，但因為受到颱風康芮影響，延至今（1）日。民進黨發言人吳崢日前表示，京華城案「北檢肯定會起訴」，並預測柯文哲的政治死線在2028年會有分水嶺。對此，資深媒體人單厚之指出，總統賴清德罵吳崢，他真心覺得是有道理的，「沒事講這幹嘛？」吳崢日前在廣播節目《新聞放鞭炮》提到京華城案，指出「北檢肯定會起訴」、「《選罷法》明定涉犯貪污治罪條例就不能參選公職，這是很明確的死線，民眾黨可能將在2028年面臨分水嶺。」對此，單厚之在節目《新聞面對面》表示，他覺得賴清德罵吳崢是有道理的，「你也正經一點，沒事講這幹嘛？」，先前憲法法庭判決國會改革法案時，吳崢在判決出爐前就先表示大法官會做暫時處分，吳崢已經接連2次神預言，「法院是你們民進黨開的嗎？」單厚之直言，吳崢沒有搞清楚自己角色，以前感覺很聰明，現在卻講這種話，這種問題就算被逼問，都不能講出來，只要回答「尊重檢調」就好，但吳崢卻「假會」講這些，反而會讓大家越覺得，法院就是民進黨開的。