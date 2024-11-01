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中華職棒昨日召開領隊會議，針對遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的例行賽場次版本，例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次，整整少了18場。球迷質疑遠雄將舉辦演唱會作為主要用途，北市府發言人殷瑋今（1）日表示，以市府角色大巨蛋應以運動賽事、棒球為主，會再做協調。殷瑋今日接受媒體人黃揚明廣播節目專訪，主持人詢問大巨蛋明年中職例行賽檔期僅供20場，遠雄回應因為明年4、5月世壯運要使用，殷瑋表示，這一定要協調，以市府的角色大巨蛋應該以運動賽事，其中以棒球為主，這原則是不會變。殷瑋說，如果撞到世壯運的話，要去看世壯運當中什麼活動需要用到大巨蛋、需要用到多久時間，如果是世壯運本身的棒球賽而留檔期，假設是這個留檔期，應該是一個合理的理由。主持人表示，目前的說法是要用到開幕式，殷瑋回應說，回過來一定會去review(回顧)這件事，需不需要用到這麼多天，開幕式在大巨蛋來辦，想來大巨蛋慢慢會成為一個城市的身份證、城市的名片、標籤，如果大型活動在大巨蛋舉辦，運動員齊聚在這個場地，讓大家看到台北最好的場地，這應該也是一個思考的方向，也是市府規劃的方向。殷瑋進一步說，但是前前後後是不是需要這麼多時間，這個回來要第一個去確認，如果可以的話當然希望有更多棒球賽事，包括中職、職棒經典賽資格賽，以北市府的角度一定會去把這件事做好的協調，目前預排檔期當中真的用不到就釋出，如果發現對於世壯運、整個國際運動賽事會做好、正面的宣傳，會主動跟大家報告。主持人問，球迷質疑遠雄都拿去辦演唱會，殷瑋表示，這要來確定哪幾天是真的給誰來用，到時候大家一起做協調。