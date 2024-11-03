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▲劇中，蔡詠珠與敏柱兩個性格截然不同的人，究竟會擦出什麼樣的火花，令觀眾相當期待。（圖／나무위키）

▲原班人馬回歸，熱血神父金海日再度著手調查不法集團。（圖／나무위키）

▲原本在校園中是小透明的金智恩某天意外得到Inssa Time的管理權限，意外得知姜宇彬的祕密。（圖／KBS연예）

▲劇中，韓正元為了維持過去的婚姻，選擇與盧仁智成為「契約夫婦」。（圖／나무위키）

▲《玉氏夫人傳》千承輝對玉泰英一見鍾情，即便知道玉泰英身分造假也豁出性命保護她。（圖片／나무위키）

眼看2024年逐漸進入尾聲，許多韓劇都搶在11月開播，其中包含久違回歸愛情劇的男神孔劉、二度與《社內相親》導演合作的金世正，以及超人氣韓劇《熱血的祭司》第二季原班人馬回歸。今天《NOWnews今日新聞》特別整理出5部11月開播的韓劇，讓劇迷11月也不劇荒！由《社內相親》導演朴繕虎合作新人編劇李政信共同打造，該劇講述「超熱情」的酒類公司銷售王蔡詠珠（金世正飾），有著驚人的體力與開朗的性格，擅長對他人隱藏自己的情感，遇上把捕捉情感情當作日常的「超敏銳」釀酒廠老闆敏柱（李鍾元飾），一切恰好相反的兩人會擦出什麼樣的火花，為觀眾帶來心動的羅曼史。預計於11月4日在friDay影音開播。曾在韓國創下24%超人氣韓劇《熱血司祭》第二季原班人馬回歸！講述脾氣火爆的熱血神父金海日（金南佶飾）再度著手調查案件，並攜手重案組刑警具大榮（金成均飾）、正義檢察官朴京善（李荷妮飾），發誓要抓出利用弱勢群體收取暴利的地下毒品集團。預計於11月8日 在Disney+播出。由金宇碩、 姜娜言主演《0課時是Inssa Time》還未開播便掀起一波話題，兩人被韓媒報導戀愛中，隨後經紀公司也公開承認戀情，引起韓網熱議。該劇講述「Inssa Time」是一個知道所有學生祕密的匿名社群平台，某天金智恩（姜娜言飾）獲得管理權限，還意外得知校園人氣王姜宇彬（金宇碩飾）的秘密。預計11月10日在有線頻道Cinema Heaven上播出。改編自同名小說，故事圍繞在一個提供婚姻仲介服務的公司「NM」，與一個行李箱著緊密的關聯。盧仁智（徐玄振飾）是NM公司的員工，雖然與「契約丈夫」同居，但內心卻孤獨不已，而韓正元（孔劉飾）則是為了維持過去的婚姻，選擇踏入這場契約婚姻中，隨著劇情的推進，這段可疑的婚姻也將被揭露。預計於11月29日在NETFLIX開播。搶在11月30日播出的《玉氏夫人傳》由林智妍、秋英宇、妍雨、金載原主演，劇情講述朝鮮法律專家玉泰英（林智妍飾），為了生存不惜偽造名字、身分、丈夫，而千承輝（秋英宇飾）對玉泰英一見鍾情，即便知道她的真實身分，不顧一切代價也要在背後守護玉泰英，給予物質與精神上的幫助。