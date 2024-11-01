康芮颱風日前以強颱之姿襲台，結果全台灣各縣市都吹起狂風，導致各地傳出許多災情，也有許多人在社群平台分享自家附近的景象，其中像是南港CITYLINK，有網友發現1樓大廳的大樹爺爺被強風吹走，還有大安區巨大可頌飛走等，最荒唐的是有民眾在路上看到一顆莫名的大粉球在隨風逛街，讓許多人表示：「這是卡比之星嗎？太鬧太好笑了！」
南港CITYLINK「大樹爺爺吹飛」！大安區巨大可頌離家出走
有網友31日晚間9點表示，行經南港CITYLINK時，發現1樓大廳的「大樹爺爺」被強風吹到馬路旁邊，一旁捷運站也有天花板被吹落，提醒大家經過要特別小心，不少居民嚇到表示：「太誇張，連大樹爺爺都能被吹倒，他還稍微有建築物遮蔽耶」、「剛經過忠孝東路，沿路整段都是樹木，風真的有夠大。」
除此之外，康芮襲來的強風也把大安區一家位於「國父紀念館」附近商圈的咖啡廳門面「巨無霸可頌」吹到人行道上面，有網友拍照上傳之後，許多人笑稱「這家我去吃過，颱風天外送早餐到囉！」、「我頌你離開，千里之外哈哈哈哈哈」、「突然就肚子餓了，因為颱風才知道這間可頌店，下次去朝聖。」
信義區新光三越招牌被吹倒！荒謬「卡比之星」榮登最鬧
而除了南港及大安區都有傳出物件被吹飛之外，信義區商圈的新光三越A9店招牌燈箱，同樣是不敵康芮帶來的強風，直接被吹倒，橫躺在路邊，被網友笑稱：「新光三越變成新光川越了」、「A9在此宣佈我心已打烊」、「連這種這麼堅固的燈牌都能倒下，太可怕哩！」
而康芮颱風公認最荒謬的場景，是一名網友捕捉到路上正在狂風時，一顆莫名粉紅色的球在路上飄搖，從遠處一路靠近，讓該網友超級傻眼表示：「這是三X.....」貼文吸引超過5萬人朝聖表示：「對不起我真的笑出來了」、「卡比之星嗎這是？太鬧太好笑了啦」、「本次颱風最荒唐的場景沒有之一」、「卡比之星快笑死，到底是什麼東西從哪冒出來的啦！」
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有網友31日晚間9點表示，行經南港CITYLINK時，發現1樓大廳的「大樹爺爺」被強風吹到馬路旁邊，一旁捷運站也有天花板被吹落，提醒大家經過要特別小心，不少居民嚇到表示：「太誇張，連大樹爺爺都能被吹倒，他還稍微有建築物遮蔽耶」、「剛經過忠孝東路，沿路整段都是樹木，風真的有夠大。」
除此之外，康芮襲來的強風也把大安區一家位於「國父紀念館」附近商圈的咖啡廳門面「巨無霸可頌」吹到人行道上面，有網友拍照上傳之後，許多人笑稱「這家我去吃過，颱風天外送早餐到囉！」、「我頌你離開，千里之外哈哈哈哈哈」、「突然就肚子餓了，因為颱風才知道這間可頌店，下次去朝聖。」
信義區新光三越招牌被吹倒！荒謬「卡比之星」榮登最鬧
而除了南港及大安區都有傳出物件被吹飛之外，信義區商圈的新光三越A9店招牌燈箱，同樣是不敵康芮帶來的強風，直接被吹倒，橫躺在路邊，被網友笑稱：「新光三越變成新光川越了」、「A9在此宣佈我心已打烊」、「連這種這麼堅固的燈牌都能倒下，太可怕哩！」
而康芮颱風公認最荒謬的場景，是一名網友捕捉到路上正在狂風時，一顆莫名粉紅色的球在路上飄搖，從遠處一路靠近，讓該網友超級傻眼表示：「這是三X.....」貼文吸引超過5萬人朝聖表示：「對不起我真的笑出來了」、「卡比之星嗎這是？太鬧太好笑了啦」、「本次颱風最荒唐的場景沒有之一」、「卡比之星快笑死，到底是什麼東西從哪冒出來的啦！」
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