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▲南港CITYLINK「大樹爺爺」受到康芮強風侵襲，被吹飛倒在路邊。（圖/我是南港人）

▲大安區咖啡廳的門面「巨大可頌」被吹到人行道上，網友笑稱：「颱風天送早餐哦！」（圖/Threads）

▲信義區新光三越A9店招牌燈牌被康芮強風吹倒，網友笑稱：「A9店心已打烊。」（圖/Threads）

康芮颱風日前以強颱之姿襲台，結果全台灣各縣市都吹起狂風，導致各地傳出許多災情，也有許多人在社群平台分享自家附近的景象，其中像是南港CITYLINK，有網友發現1樓大廳的大樹爺爺被強風吹走，還有大安區巨大可頌飛走等，最荒唐的是有民眾在路上看到一顆莫名的大粉球在隨風逛街，讓許多人表示：「這是卡比之星嗎？太鬧太好笑了！」有網友31日晚間9點表示，，提醒大家經過要特別小心，不少居民嚇到表示：除此之外，，有網友拍照上傳之後，許多人笑稱「這家我去吃過，颱風天外送早餐到囉！」、而除了南港及大安區都有傳出物件被吹飛之外，、「連這種這麼堅固的燈牌都能倒下，太可怕哩！」而康芮颱風公認最荒謬的場景，是一名網友捕捉到路上正在狂風時，、「卡比之星快笑死，到底是什麼東西從哪冒出來的啦！」而康芮颱風今天凌晨2時已經轉為輕颱，，民眾整理家園同時也要注意安全，近日也先不要靠近山區、河川等地哦！