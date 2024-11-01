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台北股市今（1）日跳空開低、一度下探22231.94點，下跌588.49點，隨後跌幅迅速收斂，最高一度來到22687.39點，上午10點30分下跌226點，下影線來到455.45點。其中主要功臣就是台積電。台積電今日以996元、千元以下開出，下跌34元。投資人看見千元以下的台積電，就迅速買單敲入，盤中跌幅迅速收斂，上午10點30分下跌10元或0.97%，來到1020元。觀察委買單情形，上午10點30分，掛在千元以下999元的委買單有708張，1000元的最多、來到5170張，1005元則有2676張，1010元有4429張，1015元有1415張。不只是台積電跌幅收斂，其他權值股也跌幅收斂，鴻海以202元開出、下跌9.5元，盤中最低一度來到201.5元，上午10點30分跌幅收斂到4.5元或2.36%，來到206.5元；聯發科漲勢更凶猛，以1220元開出，下跌70元，在買單挹注之下，一度翻紅上漲5元、來到1295元，上午10點30分下跌5元或0.39%，來到1285元。