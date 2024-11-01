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強颱康芮襲台，造成各地災情，而民眾今（1）日早上出門上班時，發現有不少樹木傾倒在車道上，影響交通。國民黨立委洪孟楷也在臉書曬出3張圖，指出立院附近大樹倒塌造成整條路無法通行，並提醒民眾上班上課多加小心。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，颱風出海後往北移中，但北北基地區受到颱風環流和地形效應影響，經歷了7年來最有感颱風夜，大台北都會區，大範圍11至12級強陣風，「上次有這樣的景象，已經要往回看到2017年尼莎颱風了，相當令人印象深刻的颱風夜。」洪孟楷今早在臉書PO出3張圖片，可以看到樹木直接倒在在路上，還有封鎖線圍住，「立院附近大樹倒塌造成整條路無法通行，相關人員正在協助排除中，感謝在街頭的清潔、警務、消防、醫護、公務、軍方等人員，大家辛苦了！」洪孟楷也提醒民眾，上班上課多加小心，「風雨無情，但台灣依舊堅強！」國民黨立委羅智強也在臉書表示，今天一路到立法院上班的路上，還看到許多地方都還有樹倒路障，也有發現一些鐵皮掛在空中搖搖欲墜，特別提醒大家這幾天出門，務必小心自身四周的安全，也請大家檢查自家四周是否有無可能的危險因子。「在大安區，主要的災情也是路樹、鐵皮和招牌，許多民眾在發現自家附近的災情，我們在接獲通知後，也即時進行通報，希望能在第一時間解決大家的困擾。」