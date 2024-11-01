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康芮颱風襲捲台灣1天，今（1）日各地面臨災後重建。經濟部長郭智輝上午於立法院受訪說明，這次風災造成全國約85萬戶停電，目前仍有約10萬戶未復電，集中在宜蘭、花蓮、台東及山區，台電目前為止都還在搶救當中。台電指出，截至上午10時，造成全國曾停電戶數863,174戶，其中761,468戶已修復，復電近9成，101,706戶尚未復電，包括台東縣21,427戶、花蓮縣19,322戶；據中央災害應變中心報告，電力預估11月2日23:00完成。另外，郭智輝提到，全台有106處出現積淹水，目前為止仍有27處還有積水，集中在宜蘭及花蓮地區。中央災害應變中心上午8時統計，全台曾停水3.3萬戶，已復水1.1萬戶，仍有2.1萬戶停水中21,793戶，預估11月2日12時30分完成。台電表示，已立即動員所有自有及承攬商人力，加速進行搶修復電工作，但多處市區因災後樹木傾倒狀況嚴重尚待清理，加上多縣市今日恢復上班上課，受部分道路交通阻塞影響，進而增加搶修難度。面對颱風災情，台電正與各地方政府密切合作、全力搶修，逐步恢復各區域供電，敬請民眾理解並體諒。台電提醒用戶，若有停電情形請先判斷是僅自己單獨一戶停電或周邊用戶都停電，若只有自己一戶單獨停電，建議先檢查自家開關是否跳脫或設備故障，若有異常請聯繫機電人員協助處理。