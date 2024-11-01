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▲台東小港漁港傳出災情，漁民烏先生透露自己損失一艘5、60萬的棧板，難過表示漁船已經全毀了。（圖／記者嚴俊強攝）

▲台東漁民謝先生已經高齡80幾歲，他也難過表示損失高達100多萬，希望漁業署能夠提供一些補助、降低損失。（圖／記者嚴俊強攝）

強颱康芮在台灣橫掃過境，儘管颱風已經離台，卻在台東當地造成巨大損失，小港漁港10艘漁船翻覆、撞毀，《NOWnews今日新聞》記者今（1）日直擊小港漁港現場，為讀者做第一時間採訪報導。對於生財工作無法使用，受訪的漁民們都一臉哀戚、欲哭無淚，其中一名80幾歲的謝大哥就無奈表示自己已損失了100多萬，接下來還會有幾十天無法工作，忍不住感嘆這次颱風帶來的影響真的很大。記者到達小港漁港時，漁會已經在現場將損毀的漁船吊起，漁民們在港邊看著心愛的船隻，除了不捨還是心痛。漁民烏先生透露自己損失一艘5、60萬的棧板，難過表示漁船已經全毀了，「整艘船都泡湯了，沒辦法工作啊，要休息十來天，這次颱風對漁民影響滿大的。」旁邊另一名謝大哥已經高齡80幾歲，同樣感到無助，他的損失更是高達100多萬，「什麼都通通壞掉了啦，真的沒辦法再修啦！」儘管因為損失慘重而感到巨大壓力，但這並不是第一次發生，他只希望中央能夠多幫忙，漁業署能夠補助這些損失，至少讓他們能夠好好工作，他忍不住哀嘆：「真的損失很多錢。」康芮颱風目前已經減弱為輕度颱風，昨天登陸後約12小時就減為輕颱，其暴風圈在今日深夜開始快速北上離開。中央氣象署表示，今天上午本島已經脫離康芮颱風暴風圈，同步解除陸上颱風警報，目前僅對馬祖仍構成威脅，還是要特別留意。而受到颱風外圍環流影響，氣象署仍針對12縣市繼續發布豪大雨特報，民眾出門還是要特別留意。