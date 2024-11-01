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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平昨天隨隊拿下生涯世界大賽首冠，他還有什麼目標沒完成？或許——以二刀流身分拿下世界大賽冠軍？在明年賽季有機會以「二刀流」身分回歸的情況下，大谷翔平目前的投球恢復狀況受到外界關注，道奇棒球事務總裁Andrew Friedman透露在理想的情況，大谷可以在東京開幕戰「二刀流復活」。加入道奇隊合約的第一年就幫助球隊奪冠，個人完成世上首次「50轟50盜」，也是國聯MVP的大熱門，大谷翔平還有什麼沒做到？負責大聯盟新聞的日本記者山田結軌認為，明年用二刀流模式拿下世界大賽冠軍，應該是大谷翔平的目標。山田結軌點出，在2017年11月11日，大谷翔平就已經明確表示自己想挑戰大聯盟，並以二刀流模式贏得世界大賽冠軍的目標，他說：「因為我的目標是成為世界上最好的球員，所以我想在那裏打球。」由於右肘動刀，大谷翔平本季是以指定打擊（DH）身分出戰，但從下個賽季開始，他有機會重新回歸投手身分，他可能會受到投球數或投球局數的限制。外界也都在矚目，他手術後是否能重拾投球身手。當被問到大谷翔平是否能夠在明年賽季三月的東京開幕賽上回歸二刀流時，道奇總裁Andrew Friedman表示，這是理想的球況。他也透露在封王後的香檳浴上，大谷高喊：「再拿9冠！」想在合約的每一年都登頂。山田結軌認為，如果明年大谷翔平可以在回歸二刀流後，挑戰更多紀錄，比如：拿下賽揚獎，取得單季20勝等等，「那他周圍的人就會承認他是世界上最好的球員」。