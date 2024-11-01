我是廣告 請繼續往下閱讀





友達也同步公告，為支持星耀能源擴大經營，友達及子公司康利投資將以所持有星耀能源之全數股份充抵出資額，以股份轉換方式，參與發起設立「星耀控股」，星耀能源將成為星耀控股100%持股的子公司。

面板大廠友達光電昨（31）日召開法說會，公布第三季財報表現，受面板價格下跌影響，單季本業轉虧為新台幣3.1億元，歸屬母公司淨損為新台幣9.26億元，連十季虧損且較前一季淨損為新台幣2.31億元擴大。友達第三季合併營業額為新台幣777.5億元，季增4.6%、年增10.9%，毛利率則為10.9%；此外，營業淨損率為0.4%；第三季歸屬母公司業主之淨損為新台幣9.26億元，基本每股損失則為0.12元，虧損較上一季擴大。針對第三季獲利表現，董事長彭雙浪表示，第三季消費型商品受惠於年底節慶需求，品牌客戶拉貨力道較強，帶動顯示器事業群營收成長，不過受到併購BHTC尾款交付、新加坡關廠、台南售廠前整理、研發支出等費用，影響獲利表現。友達進一步表示，品牌客戶為年底銷售旺季備貨，拉貨力道較預期強勁，帶動Display顯示科技營收較上一季增長9.0%。Mobility Solution智慧移動營收亦穩健成長，較上一季增加4.1%。在這兩個事業體的帶動之下，整體營收較上一季增加4.6%。公司整體財務結構穩健，存貨天數44天，淨負債比33.4%，仍維持在相對健康的水位。友達財務長張博儀說，友達第三季折舊85億元、全年340億元，今年第三季資本支出56億元，全年資本支出經內部重新審視支出方案後，下修至310億元，比原先通過金額減少20億元。至於明年明年度資本支出情形，財務長張博儀表示，還要等董事會核定，不過友達將從過往面板重投資轉向輕投資模式，未來資源會以Mobility Solution智慧移動及Vertical Solution垂直場域為主，每年資本支出將會逐年下降。至於後市表現，友達董事長彭双浪指出，由於品牌客戶為年底銷售旺季備貨和拉貨大致已結束，加上部分客戶需求提前，因此第四季景氣稍淡。至於明年表現，由於Display顯示科技整體產業的供需會更趨健康。Mobility Solution智慧移動及Vertical Solution垂直場域兩大事業體目前訂單能見度不錯，可以預期明年將會持續成長，帶動整體營運表現。至於，友達日前已經公告處分台南廠與美光，彭双浪董事長表示，預計可在年底前完成過戶，處份利益約42億元。而友達活化資產動作還會持續，閒置廠房除騰籠換鳥、改生產更高價值產品外，也會在適當時候予以出售，資金就可以用來支持公司整體營運資金調度，擴充友達三大支柱發展。