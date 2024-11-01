我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市前議長、現任市議員郭信良，涉市地重劃弊案，遭控向業者索賄勒索1300萬元，2023年9月5日被台南地檢署依涉貪污罪起訴，台南地院今（1）日宣判，郭信良判13年、褫奪公權8年，可上訴。2022年5月，高雄檢調偵辦1件詐欺案時，發現某工程公司金流有問題，追查金流後發現郭信良與里長高進見，利用公職身分向重劃業者索賄，還藉勢、藉端勒索逾新台幣1000萬元。台南地檢署7月6日拂曉出擊，帶回10多人偵訊，訊後聲押郭信良及高進見獲准。當時郭信良否認涉貪，辯稱係借貸關係，而高進見也否認受人指使，還被控教唆4位相關人做偽證，但檢方認為，郭、高2人見佃西重劃案有利可圖，涉嫌向開發業者索賄，並把1300萬元賄款包裝成購地不成的和解費，檢方2023年9月5日依涉貪污罪嫌起訴郭信良2人，並建請刑庭從重量刑、褫奪公權，及法院審理期間繼續羈押。惟法官裁定郭信良150萬交保、佃西里長高進見50萬元交保，並限制出境出海及限制住居。台南地院今（1）日上午宣判，郭信良依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年，褫奪公權8年，並沒收犯罪所得新台幣650萬元；高進見依不違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑9年，褫奪公權4年，沒收犯罪所得650萬元；又教唆犯偽證罪，處有期徒刑6月。