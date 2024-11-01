Soto有望超越「大谷級別」超級合約？根據美國《紐約郵報》記者Jon Heyman爆料指出，紐約洋基強打Juan Soto明年將成為自由身，據傳在世界大賽結束後僅不到2小時內，就有8支球隊接觸，到了昨（31）日晚間，更是有11支球隊感興趣。此外，Jon Heyman也透露，合約總額可能將來到7億美元（約合223億元新台幣）或甚至更高，有望超約洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平的超級合約。
11支球隊參戰 連對手道奇都有興趣
事實上，早在世界大賽進行中，對於Juan Soto下個東家的討論就絡繹不絕。記者Jon Heyman在世界大賽G3前報導指出，洋基的對手道奇，表示若Juan Soto有意回歸西岸，並對於加入道奇有興趣，那麼道奇可能就會出手延攬，不過包含紐約大都會以及多倫多藍鳥，也都會是道奇的潛在競爭者。
如今在洋基無緣總冠軍後，Jon Heyman在《紐約郵報》撰寫報導指出，僅在世界大賽結束後的2個小時內，就有8支球隊聯繫了Juan Soto，截至目前，可能參與搶人大作戰的球隊就多達11支。不僅如此，Jon Heyman更透露，根據消息人士指出，Juan Soto可能將簽下一張10年以上的大合約，因此金額有望超過7億美元（約合223億元新台幣），恰好和大谷翔平和道奇隊簽下的價值總額相近。
正值當打之年 季後賽打擊率3成
不過對於實際價格部分，仍然眾說紛紜，美國體育媒體《ESPN》的報導指出，根據28位大聯盟內部的消息人士預估，Juan Soto可能將會簽下一張13年、總價6億美元（約合191億元新台幣）的合約。
Juan Soto目前僅26歲，本季在洋基繳出符合身價的表現，總共出賽157場，打擊率2成88、41轟、109分打點、整體攻擊指數（OPS）達到0.989。進入季後賽後，總共14場比賽，49打數敲出16支安打，包含4發全壘打，打擊率也維持在高水準的3成27、上壘率4成69、長打率6成33。
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事實上，早在世界大賽進行中，對於Juan Soto下個東家的討論就絡繹不絕。記者Jon Heyman在世界大賽G3前報導指出，洋基的對手道奇，表示若Juan Soto有意回歸西岸，並對於加入道奇有興趣，那麼道奇可能就會出手延攬，不過包含紐約大都會以及多倫多藍鳥，也都會是道奇的潛在競爭者。
如今在洋基無緣總冠軍後，Jon Heyman在《紐約郵報》撰寫報導指出，僅在世界大賽結束後的2個小時內，就有8支球隊聯繫了Juan Soto，截至目前，可能參與搶人大作戰的球隊就多達11支。不僅如此，Jon Heyman更透露，根據消息人士指出，Juan Soto可能將簽下一張10年以上的大合約，因此金額有望超過7億美元（約合223億元新台幣），恰好和大谷翔平和道奇隊簽下的價值總額相近。
正值當打之年 季後賽打擊率3成
不過對於實際價格部分，仍然眾說紛紜，美國體育媒體《ESPN》的報導指出，根據28位大聯盟內部的消息人士預估，Juan Soto可能將會簽下一張13年、總價6億美元（約合191億元新台幣）的合約。
Juan Soto目前僅26歲，本季在洋基繳出符合身價的表現，總共出賽157場，打擊率2成88、41轟、109分打點、整體攻擊指數（OPS）達到0.989。進入季後賽後，總共14場比賽，49打數敲出16支安打，包含4發全壘打，打擊率也維持在高水準的3成27、上壘率4成69、長打率6成33。