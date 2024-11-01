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Soto有望超越「大谷級別」超級合約？此外，Jon Heyman也透露，合約總額可能將來到7億美元（約合223億元新台幣）或甚至更高，有望超約洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平的超級合約。事實上，早在世界大賽進行中，對於Juan Soto下個東家的討論就絡繹不絕。如今在洋基無緣總冠軍後，Jon Heyman在《紐約郵報》撰寫報導指出，僅在世界大賽結束後的2個小時內，就有8支球隊聯繫了Juan Soto，截至目前，可能參與搶人大作戰的球隊就多達11支。不過對於實際價格部分，仍然眾說紛紜，Juan Soto目前僅26歲，本季在洋基繳出符合身價的表現，總共出賽157場，打擊率2成88、41轟、109分打點、整體攻擊指數（OPS）達到0.989。