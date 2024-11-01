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康芮颱風為全台帶來嚴重災情，今（1）日上午已解除陸警，不過昨天晚間一名47歲的羅姓騎士在騎車騎到一半時，遭到被強風吹倒的樹路與電桿重壓，連人帶車躺臥路中央，緊急送醫宣告不治。據悉，羅男為了幫家人買晚餐才騎車出門，出門沒多久就遇上死劫，家屬聽聞噩耗後悲痛不已。康芮颱風挾帶著強大陣風以及豪雨襲台，北市最大陣風測出達11級，市區不少路樹不敵強風倒塌，而昨天晚間19時54分許，一名47歲的羅姓機車騎士騎車行經台北市內湖區文德路22巷時，不慎遇到一棵路樹倒塌，連帶一旁的電線桿直接壓在羅男身上，羅男倒地不起，警消獲報到場，透過破壞工具將人救出，緊急將其送往三總內湖院區急救，仍不幸於晚間20時50分宣告不治。根據警方調查，羅男平時從事保險業務員的工作，他與母親、妹妹住在北市文德路22巷的一棟公寓，昨天要出門買一家三口的晚餐，因此冒著風雨騎車出門，豈料剛出門就被路樹、電桿擊中頭部，導致頭骨碎裂、臉部嚴重變形，不幸逝世。家屬聽聞噩耗趕往醫院，母親見到兒子最後一面當場淚崩，最後由妹妹配合警方製作筆錄，今天下午將相驗羅姓男子遺體，並釐清死因。