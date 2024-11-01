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以色列空襲避開伊朗核能與石油設施、再加上以色列擬以外交手段取代與黎巴嫩開戰，隨著中東緊張情勢降溫，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，經中油啟動平穩機制後，下週預估汽油、柴油調漲0.1元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.1元。累算至10月31日之7D3B週均價為71.89美元，較上週74.42下跌2.53美元。本週與上週新台幣兌美元匯率均為32.074較上週32.057貶值0.017元。受到以色列空襲避開伊朗核能與石油設施、以色列擬以外交手段取代以黎戰爭等因素影響，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.5元，柴油調漲0.8元；汽油預估實際調漲0.1元、柴油預估實際調漲0.1元。而實際調整金額請於3日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站