我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康芮颱風災情，北市最多的災損為路樹倒塌，市府環保局、工務局等局處已與廠商協同，全速投入復原工作。（圖／北市府提供）

颱風康芮昨日直撲台灣，強風豪雨導致各地傳出災情。台北市政府表示，截至今（1）日8 時止，本市共受理3588 件案件，包含民生、基礎設施災情449 件、建物毀損373 件、廣告招牌災情343 件，其中最多的災損為路樹倒塌，共計2,101件。為儘速恢復市容，市府環保局、工務局等局處已與廠商協同，全速投入復舊工作。北市府表示，各局處連夜全速處理災損，環保局提前於清晨5點動員5000人力作業，包含工務局公園處等五處、消防局、都發局、北水處、捷運局等都動員相關機具、人力投入復原作業，針對倒樹進行分工合作，對倒塌路樹進行高效切割、清運。為了在最短時間內恢復交通順暢，將尖峰時刻的通勤影響降到最低，復舊工作採階段進行，優先清除主、次要幹道樹幹、樹枝、雜物等障礙物，接著推進到巷弄、公園綠地。截至目前，北市155條交通幹道中，已完成80%的復原工作。北市府指出，民政體系透過區里全力排除災害狀況，國軍體系也派出第一批220位人員，協助現場清理作業，教育局也連夜處理各校停電問題，包括北政國中、溪山實小、明德國小、內湖國小等各校，在昨夜都已恢復供電，確保不影響師生上課。對於台中市盧秀燕致電關心並表達願意協助北市，北市府表示非常感謝，目前工務局也在盤點量能是否有相關需求。北市政府表示，儘早讓市民恢復正常生活作息是市府團隊的首要使命，市府上下必將全力以赴、全速恢復災損，同時也特別感謝所有在第一線堅守崗位、應變待命的同仁、夥伴不辭辛勞的付出。