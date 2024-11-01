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▲馬來西亞政府的「第二家園計劃」（Malaysia My Second Home）吸引中國人移民。（圖／翻攝自居外）

中國近幾年掀起「潤潮」，意旨富豪乃至中產階級都迫不急待地移民去其他國家，除了歐美和澳洲之外，馬來西亞也成為最佳移民目的地之一。越來越多的中國家庭通過「馬來西亞第二家園」計劃定居，置產移民數量翻倍。根據《美國之音》報導，許多中國買家都說：「大馬幸福指數比較高」，相比起中國逐漸惡化的「內卷式」職場和教育系統，不少中國家庭紛紛將希望托付在「大馬第二家園」上，盼望著孩子即使最終回到中國，也憑借外國留學經驗，提升競爭能力與就業機會。原本只是陪小孩出國唸書，沒想到就愛上當地，從此不回中國。來自中國山東青島，已經在馬來西亞定居15年的朱女士是大馬第二家園的首批客戶，在接受美國之音採訪時，她不停大讚馬來西亞人都很講文明，尤其華人更是彬彬有禮，她的女兒十多年前到馬來西亞留學，她跟隨女兒來大馬定居後就愛上馬來西亞。「不僅房價便宜，華人也多，與歐洲國家相比，語言障礙不大，而且華人餐館林立，相當迎合中國人味蕾。」來自中國淄博，在大馬檳城居住將近10年的李女士則表示，大馬的物價與服務水平非常吻合，甚至比中國三線城市還低，但服務水平卻未曾「打折」，而且檳城的人情味很濃，「每次回到大馬就像回到家一樣，這種感覺在別處則體驗不到。」至於當地人對於中國移民的評價則分為兩派，一派人認為中國人很團結，而且親切友善；另一派人則覺得一些來馬來西亞定居的中國人試圖讓大馬華人認同中國為祖國，令人深感不適。「中國人傾向於將大馬華人視作中國人，有時令我感覺似乎在無意間削弱馬來西亞華人與其他族群之間的紐帶，試圖讓我們大馬華人認同中國為祖國，」檳城的黃先生說。「但我以身為大馬人為傲，不能接受中國人這樣的行為。」馬來西亞第二家園計畫（Malaysia My Second Home, MM2H）是一項長期居留簽證計畫，允許外籍人士在馬來西亞居住長達10年，而且可續簽。申請者需滿足一定財務條件，包括定期存款、收入證明等。加入MM2H計畫有許多好處，包括申請者在MM2H簽證期間可自由出入境，此外大馬房價相對較低，加上馬來西亞教育屬英聯邦教育體系、國際學校林立，因此「經常是中國學子到外國鍍金履歷」的首選地之一。