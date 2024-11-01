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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在大聯盟打拚7年後，終於在本季首次參與季後賽，並隨隊奪得夢寐以求的世界大賽冠軍，實現高中時立下的目標。然而，對於大谷來說，這只是實現更大目標的第一步，日本媒體《體育報知》指出，若大谷能在投打二刀流的情況下再次率領道奇完成連霸，才能真正被譽為史上最佳。雖然大谷翔平因去年的右肘手術無法以投手身份登場，但在首度進入季後賽的他，憑藉強大的影響力領軍道奇隊站上世界之顛，奪得隊史第8座冠軍，個人也收穫大聯盟生涯首冠軍戒指。長期報導大谷翔平的記者安藤宏太見證了這一刻，他表示大谷的目標並不僅於此。安藤指出，繼2023年世界棒球經典賽（WBC）後再次站上世界巔峰，大谷渴望連續制霸，甚至曾透露他希望在世界大賽以投手身份登板。去年9月接受右肘手術後，儘管大谷的打擊表現依然出色，完全專注於打擊也是一個選項，但他仍積極進行復健。負責協助復健的教練Albert指出，大谷復健目標明確，甚至在練習時仔細確認每一顆球的球速，目標是在明年開幕戰時以投手身份重返賽場，並以二刀流狀態挑戰更高峰。回顧去年初WBC決賽後，大谷曾表示：「我的目標還沒有達成。」世界大賽冠軍只是大谷的起點，而他也期待能在下一賽季，再度以二刀流稱霸世界賽場，真正成為棒球史上最偉大的球員。