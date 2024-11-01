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▲橫濱流星是日劇版《無法抗拒的他》男主角，在預告片中眼神超級深情，讓人不自覺淪陷。（圖／Netflix Japan YouTube）

▲《無法抗拒的他》漫畫作者表示，原本男主角原型人物是參考日本人氣男星坂口健太郎。（圖／原創娛樂提供）

▲韓版《無法抗拒的他》由韓韶禧（左）、宋江（右）主演，兩人在劇中有不少親密互動，讓人看了小鹿亂撞。（圖／JTBC臉書）

由韓韶禧、宋江主演的熱門韓劇《無法抗拒的他》在2021年播出後大受好評，現在也被改編成日版，男主角找來演技派男神橫濱流星飾演，和宋江的風格有所差異，但也是型男一枚。昨（31）日日本Netflix也曝光日版預告片，短短20秒畫面釋出，讓粉絲超級期待，而日版劇名為《わかっていても the shapes of love》，預計12月9日開播。日版《無法抗拒的他》預告片昨日在日本Netflix的YouTube上釋出，男主角由28歲的橫濱流星擔任，預告片中他留著微捲長髮，看起來「渣男味」十足，更有許多深情凝視的畫面，擄獲粉絲芳心。橫濱流星飾演的男主角雖然和宋江的風格有所差距，但還是非常有魅力；至於女主角由誰擔綱，目前Netflix還在賣關子，沒有公開。事實上，《無法抗拒的他》劇本是改編同名韓國人氣網路漫畫，作者正瑞先前受訪時就說過，男主角「朴宰彥」的原型人物其實是參考日本男星坂口健太郎，可惜翻拍日版卻沒有找到本人演出。該劇劇情講述受了情傷的女大生劉娜比，在機緣巧合下和同班的校草朴宰彥發生曖昧關係，劉娜比受傷的心靈不太想相信愛情，卻又忍不住被對方吸引；而朴宰彥則是留戀在各種曖昧關係間的渣男，最後卻甘心為了劉娜比專情。雙方極致的曖昧拉扯成了本劇最大看點，尤其女主角由天然美女韓韶禧飾演，完美還原女大生清純形象，日版女主角究竟會選誰，讓劇迷相當期待。