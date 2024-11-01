我是廣告 請繼續往下閱讀

日前，《美麗島電子報》民調顯示，總統賴清德信任度雖仍有54%，但39.7%的不信任度，卻創下他五月就職以來的新高，交叉分析中可發現，中彰投和基宜花東離島、民眾黨支持者或泛藍民眾，不信任賴總統多於信任，其餘各群民眾絕大多數明顯信任賴總統多於不信任，特別是在賴清德執政滿意度仍有52.9%，38.5%的不滿意度與其仍有一段差距的情況下，賴清德執政似仍能維持一定程度的主場優勢。或許也因如此，同份民調主要政黨好感度的部分，民進黨也是好感度最高、反感度對低的政黨，有46.7%的受訪者對其有好感、42.4%民眾對其反感，國民黨好感度有39.5%，仍差民進黨7%，但比上個月增加2.1%，其反感度45.9%，也比上月減少5.4% ; 至於民眾黨好感度只有25.7%，反感度高達57.5%，其好感度微增0.1%，反感度減少2.8%。雖然國民黨與民眾黨好感度些微上升，但若無法掌握現階段多變的政治情勢，要藉賴清德不信度任攀高的機會來反轉攻防的態勢，仍有一定懸念。先來看反感度最高的民眾黨，柯文哲被羈押禁見的效應仍然明顯，畢竟因涉及司法案件，柯的人設崩解，中間選民跳脫藍綠對立的期待破滅，負面效應要在短時間內獲得控制，仍然困難 ; 即便民眾黨近期仍舉辦許多活動，不論是搭萬聖節氛圍、抗議司法不公也呼籲賴政府「放人」的「賴政府搞什麼鬼」集會宣講活動，還是黨政策會公布民調，凸顯有49.1%的民眾認為司法不公正，有57.8%民眾認為賴清德在面對柯文哲「押人取供」的做法是雙重標準等政治動作聲援柯文哲、也希望讓政黨能量維穩的操作，但從民調的結果來看，效果仍屬有限。好在民眾黨現今仍有流量王黃國昌撐場，在議題操作或造勢上仍能維持一定能量，特別是在司法偵辦過程中，民眾黨根本無法掌握不可測的變數，在無法超前部署的情況下，唯一能做的就是不斷藉由聲援活動來穩住局面 ; 一方面不讓綠軍及柯黑唱衰，另方面好歹能維持一定的底氣，只要檢方無法找出能讓柯「一刀斃命」的證據，勉強起訴而無正當性或法院不予判刑的話，柯的「大復活」便指日可待，所以勤找議題並藉活動維持盤面，便成民眾黨不得不然的做法，畢竟若沒有動作來鞏固柯的小草基本盤，相關的民調數字更可能讓民眾黨難堪。再來看國民黨，好感度上升及反感度減少，應和韓國瑜及十月的國慶主場有關，畢竟韓擔任慶籌會主委，慶典儀式有滿滿的中華民國元素，對藍軍基本盤當然有鞏固效果，韓也藉以找到主場，加上協助朝野「和解飯」，雖然功敗垂成，但卻形塑與拉高了自己作為如以前院長王金平般、調和鼎鼐「公道伯」的形象與格局 ; 另個原因就是因為行政院未依法編足中央政府總預算，讓藍白聯手退回程序委員會，而且在立院六度卡關無法審議，確實某程度凸顯了藍軍戰力，而《美麗島電子報》民調也顯示，總預算卡關有37.4%的民眾認為民進黨要負最大責任，遠高於認為朝野責任一樣大的24.6%與國民黨責任最大的14.0%，更凸顯出民進黨無法在該議題上討到便宜。另一個可能原因便是罷樑戰役，罷免團體鎩羽而歸，連帶為罷樑助威不遺餘力的民進黨秘書長林右昌也灰頭土臉，藍軍不僅一定程度的擋住了民進黨操作「全台大罷免」的底氣，甚至衝擊到了林右昌想選新北市長的企圖，這樣的慶祝行情對國民黨好感度提升及反感度降低，也產生了效果。至於民進黨，雖在民調數據上仍有相當利基，賴清德的信任度及執政滿意度皆突破五成，民意支持有其穩定性，但卻有許多潛在不穩定的變數，甚至可能成為藍白聯手攻堅的罩門。首先，廢死議題便可能讓綠軍後院失火。畢竟國民黨立委羅智強的「新國會智庫」日前舉辦反廢死民調，高達82.7%的民眾反對廢死，對於大法官對死刑審判與執行增加許多門檻的「實質廢死」，也有80.5%的受訪者不贊成，從交叉分析中發現，這兩個題目就連泛綠支持者，也分別有77.1%與73.3%反對與不贊成的比例。羅智強發布的民調中，也有64.9%的民眾認為立院不應該同意大法官要立院修法，配合提高死刑門檻的要求，交叉分析中也發現民進黨支持者也有54%的人反對立院配合修法 ; 也有67.0%的受訪者不同意立法院通過六位主張廢死的大法官提名，細部來看，綠軍支持者也有51.5%不同意。這些民意調查題目凸顯出廢死議題確實是藍白可能攻陷綠軍的潛在破口，只要綠軍處理稍一不慎，便可能後院失火，星火燎原。無獨有偶的，國會改革多項法案也被大法官宣告違憲，引發在野猛批立法權被限縮、民進黨昨是今非「兩套標準」、大法官掏空國會權、護航執政黨，即便在野強攻，但《台灣議題研究中心》所公布的數據調查結果顯示，相關批評及行動能量仍然不足，無法讓話題延續，若以「大法官」作為鍵字搜尋，中性聲量占比最高約73%，負面聲量佔比19%比正面聲量8%高出不少。相關數據對在野持續攻堅該議題來說雖有機會，但若戰略戰術不到位，綠軍在釋憲賽局中，輕騎過關仍有可能。最後，閣揆卓榮泰也可能是藍白聯手攻堅的罩門。畢竟從這次的民調數據來看，政治魅力不強的卓的滿意度只有41.7%，即便比上任時多了10%，但仍不可謂高，反觀不滿意度從五月的18.8%，到十月已有37.8%的受訪者不滿，雖其間仍有些起伏，但37.8%的不滿意度已然攀了一個新高峰。未依法編足中央政府總預算，甚至被認為對此進行政治操作，應該已成為不滿意度拉高的主因，政績不明顯或是其甘於作為總統幕僚長的印象，也是民眾對卓揆不抱太大希望的原因，卓若無法反轉這些負面印象或是對在野攻擊過程中無法有效因應的話，藍綠反轉攻防態勢，碾過閣揆，直攻賴清德，可能性都會愈來愈高。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com