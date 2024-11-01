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康芮颱風侵襲台灣，全台下起豪大雨，也為水庫帶來豐沛水量。根據水利署統計，這3日降雨為全台水庫帶來6.1億噸水量，其中，石門水庫、德基水庫總降雨入流量分別達1.53億噸、1億噸。另截至上午9點為止，寶二水庫、湖山水庫、南化水庫、曾文水庫等蓄水率達100%。根據水利署統計，10/29上午7時到今（1）日上午7時間，總降雨入流量超過6億噸，其中有2.98億噸降雨已流到水庫，其他3.15億噸仍在集水區，未來幾天會慢慢流入水庫。其中，石門水庫預計總降雨入流量1.53億噸最多，其次則依序是德基水庫1億噸、曾文加上烏山頭水庫9700萬噸、日月潭加霧社水庫9500萬噸、翡翠水庫6120萬噸。截至今日早上9點為止，寶二水庫、湖山水庫、南化水庫蓄水率達100%，曾文水庫99.66%，石門水庫99.17%。永和山水庫97.84%、鯉魚潭水庫96.92%、翡翠水庫95.03％、日月潭水庫94.83%。其他如白河水庫、明德水庫、烏山頭水庫等，蓄水率也達70到80%以上。