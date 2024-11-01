強颱康芮昨（31）日已經脫離台灣，儘管颱風只快閃台灣5小時，但強大的威力仍在台灣各地造成巨大損失，台東成功小港漁港10艘漁船翻覆、撞毀，損失十分慘重。《NOWnews今日新聞》記者前往當地瞭解狀況，台東縣長饒慶鈴也到場關心災況，為無助的漁民們向中央喊話，她沉痛表示，「漁船是漁民們的主要收入來源，上次小犬颱風到現在已經一年，補助都沒有下來，希望能儘速改善。」
台東縣長饒慶鈴來到小港漁港探視，見到無奈的漁民們，她也透過媒體向中央喊話：「剛剛離開的康芮颱風在台東待不到半天，但在當地造成巨大損害，台東沿太平洋兩個重要的漁港—長濱漁港、成功漁港其實非常嚴重，膠筏的翻覆、沉沒、飄流，這邊要注意2件事情，第一件事我們已經請求中央支援，水下爆破大隊協助我們釐清目前水下狀態，現在到底有多少殘骸在水面下，水面上則是相關器具的清除，再來就是有些船隻受損。」
饒慶鈴直言，對漁民來說，漁船是他們唯一的謀生工具，「漁民的報廢其實就等於是廢鐵、廢材，報廢之後要來重新購買一艘數百萬的漁船來做維生，這部分是要中央法令來幫助漁民。」立委黃建彬也補充，這次漁民提出膠筏、漁船的損壞問題，「希望一併解決過去老舊船筏的問題，能儘量協助漁民生計。」
饒慶鈴提及去年（2023）的小犬颱風，「相信大家都還有印象17級颱風襲捲當地，去年到現在，我們剛剛所提船筏報廢，到現在一年了，其實都還沒有進展。」她呼籲中央政府正視問題，「我們在這邊希望中央能夠儘速，因為漁船能夠讓漁民出海，這是他們收入的主要來源，應該要儘速讓漁民有新的漁船，希望大家能共同來關注這個問題。」
中央氣象署目前已解除陸上颱風警報，並預計下午2時解除海上颱風警報 。明日起受到東北季風影響，北部、東北部降溫。氣象署在11時40分舉行記者會，說明颱風最新狀況，《NOWnews今日新聞》直播帶您同步掌握。
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饒慶鈴直言，對漁民來說，漁船是他們唯一的謀生工具，「漁民的報廢其實就等於是廢鐵、廢材，報廢之後要來重新購買一艘數百萬的漁船來做維生，這部分是要中央法令來幫助漁民。」立委黃建彬也補充，這次漁民提出膠筏、漁船的損壞問題，「希望一併解決過去老舊船筏的問題，能儘量協助漁民生計。」
饒慶鈴提及去年（2023）的小犬颱風，「相信大家都還有印象17級颱風襲捲當地，去年到現在，我們剛剛所提船筏報廢，到現在一年了，其實都還沒有進展。」她呼籲中央政府正視問題，「我們在這邊希望中央能夠儘速，因為漁船能夠讓漁民出海，這是他們收入的主要來源，應該要儘速讓漁民有新的漁船，希望大家能共同來關注這個問題。」
中央氣象署目前已解除陸上颱風警報，並預計下午2時解除海上颱風警報 。明日起受到東北季風影響，北部、東北部降溫。氣象署在11時40分舉行記者會，說明颱風最新狀況，《NOWnews今日新聞》直播帶您同步掌握。
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