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▲▼金城武樹在康芮颱風逼近前，就已經過好加固作業，因此目前依舊健在。（圖／記者朱永強攝）

▲范姜先生帶著家人朝聖金城武樹，在現場大拍美照。（圖／記者朱永強攝）

康芮颱風昨（31）日直撲台東，當地受到暴風圈影響，出現強風豪雨，不過颱風中心已在昨日晚間6點40分離開台灣本島，《NOWmews今日新聞》記者在台東觀察，發現今日一早天氣就非常好，前往池上鄉查看伯朗大道上的奉茶樹（金城武樹），也發現由於該樹已用鋼繩固定，所以即使承受強風豪雨肆虐，它依舊健在，早上9、10點還有遊客前往拍照朝聖。在康芮颱風逼近之前，池上鄉公所就已經緊急派員加固伯朗大道上的「金城武樹」，為避免其受到嚴重災害。颱風過後，記者今日實際到伯朗大道上查看，發現加固工程做得非常嚴謹，已用繩索及鋼繩固定金城武樹，因此整棵樹都沒有受到太大的損害，一早也看到有遊客騎著自行車到附近拍照朝聖。遊客范姜先生表示，他和家人2個月前就計畫要來台東玩，沒想到11月還有颱風，就一直討論到底要不要取消行程，但因為看到康芮颱風移動速度很快，「我們就想說搏一把」，因此10月30日就出發前往台東，雖然因為颱風的關係，導致他們有一天沒辦法跑行程，「海線就沒辦法過去，我們時間不夠長」，不過還是把握時間，今日一早就帶著家人出門，「因為家人沒有來過，就想來這裡騎腳踏車看看大波池、金城武樹，整個伯朗大道繞一繞。」范姜先生表示，也不是每次來台東都是風和日麗的景象，這次台東即使經過颱風侵襲之後，街道還是滿乾淨的，「之後一定會避開颱風季，只是沒想到11月還有颱風，之後有機會會再來，因為東部很漂亮，我自己也會騎摩托車環島，或是跟家人開車過來也都很好。」另外，現場也有一名騎著腳踏車的法國女遊客在觀光，表示前一天經歷康芮颱風覺得很震撼，多數時間只能待在旅館內閱讀、喝咖啡。但10月初的山陀兒颱風侵台時，其實她也在台灣，只是當時在台南，且山陀兒和康芮很不一樣，前者路線彎彎繞繞、打轉很久，這次康芮很快就走了，所以她趁著好天氣趕快出來感受台東的美景。