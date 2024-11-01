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因康芮颱風，原本在10月31日的柯文哲延押庭延後開庭，其實這些都已經不重要了，因為明眼人都看得出來，等到12月7日，民眾黨的新領導結構改組完成，那些天天為柯文哲「喊冤」的政客，就會從此忘了柯文哲的存在，柯文哲千萬不要幻想還有多少「朋友」。這就是《京華煙雲》的本質，這是政客的基本素養，且看2008年的當時，當時民進黨的新領袖結構尚未改組，人人都替陳水扁喊冤，等到新領到結構出爐之後，眾人應該還記的當時的尷尬畫面：真正的鐵扁迷還在立院旁邊高喊要救阿扁，民進黨的人物，各個躲的唯恐不遠！目前民眾黨的那些人物也是如此，因為在12月7日擁有投票權的就只有總數約3萬多票的民眾黨黨員票，所以民眾黨那些精明的政客為了討好這3萬票，不管多麼噁心、多麼違背常識的話都敢說，等到12月7日拿下黨權之後，精明的政客才會開始關心2300萬人是怎麼在看、怎麼在想？話雖如此，關心台灣社會發展的人，卻真的不能就此忘了柯文哲，因為，柯文哲的騙局，對台灣的傷害真的太大、影響太深遠了。周刊報導，在法院審理沈慶京是否延押的庭上，沈慶京語出不遜，嗆聲等到他將來離開牢籠之後，會出巨資在NETFILX上拍攝有關這次刑訟的紀錄片。其實沈慶京不必如此大費周章了，柯文哲牽涉的弊案與事件仍在層出不窮當中，其中的光怪陸離，還有USB透漏的奇特「交朋友」怪癖、還有九轉十八彎的記帳模式。凡此種種，NETFILX的熱門紀錄片專輯《Dirty Money》應該就想要好好來了解，拍一個堪比「龐氏騙局」的「柯氏騙局」奧斯卡等級的大片。不過，「龐氏騙局」和「柯氏騙局」還是有著很大的差異的。「龐氏騙局」是原本社經地位底層者，偽冒金字塔頂端，用冠冕堂皇的話素欺騙想要翻身的普羅大眾；「柯氏騙局」卻是上等人做下流事，也是用最義正詞嚴的話術，來欺騙想要翻轉的普羅大眾。試問：以謝國樑出庭時所談及的「200萬元交朋友」和鄉里小混混的「兄弟茶」本質上哪有差別？以目前的資訊來看，柯文哲的騙局最可惡的就是，擺出道貌岸然的嘴臉，其實正是和萬聖節的小孩一樣的心態，不給糖就搗蛋！看看目前傳出的那個USB內超過300筆的「交朋友」線索，眾人才恍然大悟，原來柯文哲一上來就號稱要打所謂的「五大弊案」痛斥財團「刀叉吃人肉」。這些看似大快人心的手段，其實只是一種營造小院高牆柯氏堡壘的掩護，看似深溝壁壘，其實也有小門可鑽。想要走小門，記得「交朋友」，生冷不忌、兼容必蓄、20萬、40萬、300萬、1500萬‧‧‧大小通吃。這樣的「柯氏騙局」只有一個「京華城」嗎？以檢方在對柯文哲申請延押的同時，再度約談會技師端木正，以及二度約談邱佩琳，還有持續約談USB裡面出現的名單，很清楚地可以看出來，檢方目前的事證恐怕已經遠遠不是「京華城」，而是想要釐清和清理「上等人做下等事的柯氏騙局」透過「交朋友」而編織的「白色蜘蛛網」到底是如何撲天蓋地，又有仿似「京華城們」的哪些人因此陷入利益的糾葛。這樣的騙局，相信NETFILX的《Dirty Money》系列，一定有興趣好好了解，拍出重量級的紀錄片，真的不勞沈慶京操心。然而，台灣社會卻要操心的是，打從移民墾殖時代到日治時代，延續到兩蔣的威權統治，特殊的歷史政治環境之下，台灣社會一直把醫生的地位看得極高，是其為社會的引領者、給予最高度的社會信任。如今，兩個台大醫學院出身的夫妻，口出天馬行空上演著光怪陸離的戲碼，還有「柯氏騙局」之彌天大謊，所傷害的不只是那些期待「第三勢力的」的人群，連社會對醫生的社會信任都為之受損，真是悲哀！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com