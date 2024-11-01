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紐約洋基自2009年以來首次殺進世界大賽，但在7戰4勝制的較量中，僅從洛杉磯道奇手中拿下1勝，系列賽以1勝4敗無緣奪冠。洋基總管「現金人」Brian Cashman在自由球員市場的多次決策被外界放大檢視，特別是未能成功簽下Freddie Freeman、Jack Flaherty和山本由伸這3位王牌球員，使得洋基戰力受限，成為錯失世界大賽冠軍的原因之一。昨日世界大賽G5，洋基在4局結束時取得5分領先，但在5局失誤釀禍，包括Aaron Judge的漏接失誤，先發投手Gerrit Cole失守，被道奇一口氣追平。儘管6局Giancarlo Stanton開轟再度超前，但8局道奇逆轉戰局，洋基球迷只能看著對手歡慶世界大賽冠軍。洋基賽前被看好有機會奪冠，但整個系列賽表現失常，僅能贏下一場，特別是世界大賽MVP得主Freddie Freeman在世界大賽前4戰都開轟，總計5戰狂灌12分打點，凶猛的打擊火力重創洋基。Freeman投身自由市場時，洋基總經理Cashman原本有機會簽下他，但最終沒有提出報價。根據美媒《FanSided》指出，Cashman錯失的不僅是Freeman，還包括救援投手Jack Flaherty和日籍王牌投手山本由伸。報導表示，2021年自由球員市場上，Freeman是眾所矚目的強打，但Cashman交涉失敗，最終只剩道奇與勇士兩隊競逐。至於Flaherty則是在體檢出現疑慮後，Cashman取消了交易。至於山本由伸，洋基最終報價約3億美元（約合95.8億新台幣），未能超過道奇的3.25億美元（約合103.8億新台幣），Cashman一系列錯誤決策，被認為是洋基無緣世界冠軍的戰犯之一。