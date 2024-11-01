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颱風康芮昨日直撲台灣，強風豪雨導致各地傳出災情。北市路樹倒塌通報案件高達2,100多件，民眾今（1）日上班必須閃避倒塌的路樹，造成上班塞車遲到，就連今日國防部長顧立雄到立院備詢也受影響。針對路樹倒塌遭災情引發網路炸鍋，台北市長蔣萬安表示，災情最大宗還是路樹倒塌，截至上午8點，北市155條交通幹道中，已完成80%的復原工作。蔣萬安今日上午出席「2024電器空調影音大展」開幕典禮，媒體詢問今天沒放颱風假，但是許多民眾上班必須閃避倒塌的路樹，蔣萬安回應說，昨天晚上透過EOC(北市災害應變中心)整體會議聽取最新氣象團隊的預判，確實今天風力與雨勢已大幅下降，沒有達到停班停課的標準，依照這樣的原則（基北北桃）四縣市共同討論，大家恢復上班課，讓城市運作盡快恢復正常。蔣萬安說，昨天EOC開完會議後下令各局處在最短時間內盡快復原，大家可以感受到昨天入夜後風勢非常的強，市府也必須確保第一線同仁的安全，不管清潔隊員、施作同仁他們的安全，所以風勢減小也特別要求環保局、清潔隊提早在早上清晨5點就有5000人全力來投入相關的復舊，也請工務局5個處全入投入救災與復舊。蔣萬安說，截至上午8點大概接獲3,500多通災情通報，包括民生設施、建物毀損、招牌掉落，最大宗還是2,100多就路樹倒塌，不管是工務局、環保局、勘誤廠商合約的施作人員、環保局清潔隊，甚至他也要求消防局包括各分隊有相關的機具全力投入協助，大的路樹倒塌要先截斷，清潔隊同仁再趕緊移到旁邊。蔣萬安表示，截至上午8點，工務局劃定155條交通幹道中，已完成80%的復原工作，接下來會持續努力，也感謝清潔隊員一早協助恢復市容的復舊。