我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小女孩一喊完「一二三，木頭人」，奇勳便立刻跳出來要大家不要亂動。（圖／Netflix Taiwan YouTube）

▲朴成焄在預告片中以俏麗的短髮現身，讓許多網友第一時間入不出他來。（圖／Netflix Taiwan YouTube）

紅片全球的韓劇《魷魚遊戲》第二季將在12月26日於Netflix上映，今（1）日凌晨突然公開預告，原先贏得遊戲可以遠走高飛的奇勳（李政宰飾），卻在路途中反悔決心要回到遊戲中，向面具人（李炳憲飾）展開復仇，另外也有眼尖的網友發現預告片中「全宰寯」竟然男扮女裝出現，引起韓網熱議。這一季也將解開上季的未解之迷，主演包含原班人馬李政宰、李炳憲、孔劉，以及由魏嘏雋飾演的警察黃俊昊，還新加入任時完、姜河那、朴珪瑛、朴成勳等韓國知名演員。《魷魚遊戲2》驚喜公開1分52秒的預告片中，可以看到一行人又回到遊戲裡，當門一打開，紅衣小女孩喊著「一二三，木頭人」，眾人不知該如何是好時，奇勳站出來要大家不要動，但一位女生因為被蟲嚇到動了一下隨即被射殺，血腥的遊戲伴隨著槍聲就此展開。當眾人要選擇繼續挑戰更高額的獎金，或者就此停止時，奇勳再度跳出來要求大家「不能繼續下去，大家現在必須離開這裡」，但其他人並不打算理會，甚至質疑奇勳是不是同夥，此時奇勳崩潰大吼說：「我早就玩過這場遊戲了！」但眾人仍然執意起哄喊：「再一局！」另外預告片中有1秒格外引起網友們的注意，那就是曾飾演《黑暗榮耀》反派的朴成焄，以亮麗的短髮搭配上挑的眼線在預告片中現身，不仔細看的話還以為是哪位女演員呢！造型一出立刻引起韓網熱議，「美到沒認出來」、「還以為是其他女演員」。