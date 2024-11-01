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颱風康芮逐漸遠離台灣，但不少街道出現滿目瘡痍景象，令人觸目驚心。對此，總統賴清德今（1）日表示，他要感謝所有堅守崗位、投入防救災的人員，也謝謝國軍弟兄姊妹協助，「今天也派出了1千多名人力，「中央會和地方密切合作，讓受災地區和民眾儘早恢復正常生活」。康芮颱風轉為輕颱，氣象局上午11時30分已解除本島陸上警報，但全台受創嚴重，不少路樹倒塌、招牌、鐵皮等掉落。「今天上班上課的大家，辛苦了，也請注意用路安全！」賴清德在社群平台上表示，這次颱風「康芮」來襲，影響時間集中，對各地造成災情，許多第一線工作人員都在強風暴雨中，進行搶修和救災工作。賴清德指出，他要感謝所有堅守崗位、投入防救災的人員，也謝謝國軍弟兄姊妹，持續協助各地災後復原，今天也派出了1千多名人力，「中央會和地方密切合作，讓受災地區和民眾儘早恢復正常生活」。賴清德提到，目前康芮颱風轉成輕颱、中心已在馬祖東北方，雖然持續遠離台灣本島，仍要提醒大家，颱風外圍環流依然會影響各地，特別是馬祖、各地山區的民眾，要注意局部的豪大雨，今天仍有部分區域停班停課，也請大家持續關注氣象資訊，注意自身安全。