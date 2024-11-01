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▲捷克籍夫妻獲救後受訪表示，認為台灣秋季不會有颱風，所以入山前未留意相關訊息。（圖／翻攝畫面）

一對來自捷克的夫妻，在颱風前夕入太魯閣登山，兩人一度與外界失聯，昨（31）日透過警方協尋、定位手機，兩人終於與外界取得聯繫，原本預計逆走奇萊東稜的兩人還在岳王亭登山口上方避難，空勤直升機今（1）日清晨出勤，上午7時發現待救的夫妻檔，目前已順利送回花蓮降落。稍早，夫妻受訪時表示，兩人以為台灣秋季時不會有，豈料失算，而兩人求學時就曾來台，也十分關心台灣，這次登山也做好萬全準備，才能順利得救。太魯閣國家公園管理處說明，這對捷克夫妻10月27日從岳王亭入山，去爬奇萊東稜路線，預計11月7日從松雪樓離開；據登山計畫10月30日應該在大理石營地，該處置有3座避難小屋，不過在10月31日遇上康芮颱風侵襲，花東災情嚴重，捷克籍夫婦一度失聯，太管處撥打超過百通電話，同時報案請警方協尋、定位手機，終於在當天下午跟兩人取得連繫。空勤總隊表示，捷克籍夫妻分別為38歲、35歲，2人搭帳棚避難遇強烈颱風及豪雨有失溫危險，接獲花蓮縣消防局申請後，今晨派遣駐地花蓮黑鷹直升機編號NA-711執行任務，上午6點11分起飛，由立霧溪盤旋爬升後沿太魯閣峽谷進入山區定向目標，7點發現傷患。空勤總隊指出，由於目標區週邊林木高聳及雜草覆蓋地面，經實施高低空偵察及馬力檢查、風險評估，7點8分時搜救員吊掛出艙至地面，檢傷評估後，上午7點半完成吊掛，送到德興棒球場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫。事後，捷克籍夫妻受訪表示，認為台灣秋季不會有颱風，所以入山前未留意相關訊息，此刻最想做的一件事，「就是好好睡一覺」。