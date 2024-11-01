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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第5戰於31日落幕，洛杉磯道奇隊以7：6逆轉擊敗紐約洋基，系列賽以4勝1敗奪得4年來的隊史第8座世界冠軍。儘管「法官」Aaron Judge一度帶領洋基隊取得5分領先，但在5局發生「世紀大漏接」及一連串守備失誤，讓道奇隊逆轉戰局，紐約媒體紛紛譴責：「洋基崩盤一切始於Judge的失誤。」而洋基傳奇Derek Jeter和「A-Rod」Alex Rodriguez也痛批這是40年來最大的慘敗。在1勝3敗的險境中，洋基隊在第5戰打出優勢開局，Judge在首局轟出系列賽首支全壘打，接著Jazz Chisholm Jr.與Giancarlo Stanton分別擊出長打，洋基隊在前3局攻下5分。怎料5局戰況風雲變色，Kiké Hernandez擊出一壘安打後，Tommy Edman的中外野飛球飛向Judge，但Judge在守備失去專注力，視線稍微移開，結果球從他手中滑落，這起失誤進而引發後續防守「煮粥」。接著，Anthony Volpe傳球偏差導致滿壘局面，而應該是解決Mookie Betts的內野滾地球也因投手Gerrit Cole未及時補位送分。洋基名宿Derek Jeter表示：「洋基在這場比賽中失誤連連，對上道奇這樣的強隊是無法贏得勝利的。」另一位名將Alex Rodriguez也痛批：「這是看了40年棒球，我所見過最慘的大崩盤。」賽後Judge坦言：「這場輸球的傷痛將跟著我一輩子。」儘管他在例行賽中以58轟、144打點榮登美聯打擊雙冠王，並被視為美聯MVP大熱門，但在此次世界大賽，多數人對Judge的印象，僅留下這次世界漏接失誤，悲情地畫下句點。