我是廣告 請繼續往下閱讀

微軟和Meta財測遜色，大型科技巨頭昨（31）日接連走低，拖累美股四大指數全數走低，其中費半指數終場大跌逾4%。連帶影響到台北股市今（1）日開盤大跌381.5點、來到22438.93點，在權值股走低之下，一度來到22231.94點、重挫588.49點，不過在權值股止穩的拉抬下，指數最高一度來到22687.39點，拉抬455.45點，台股午盤下跌171.04點或0.75%，來到22649.39點。此外，台股今日收周線。大盤在盤下震盪，中小型股也同樣開低走高，櫃買指數以263.7點開出、盤中一度來到259.02點，午盤下跌1.37點或0.52%，來到262.85點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：鴻準、聯電、鴻海、中信金、萬海；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、鴻海、長榮、聯發科。權值股全數開低走高，台積電今日以996元、千元以下開出，下跌34元。投資人看見千元以下的台積電，就迅速買單敲入，盤中跌幅迅速收斂，午盤下跌10元或0.97%，來到1020元；鴻海以202元開出、下跌9.5元，盤中最低一度來到201.5元，午盤下跌4元或1.89%，來到207.5元；聯發科漲勢更凶猛，以1220元開出，下跌70元，在買單挹注之下，一度翻紅上漲5元、來到1295元，午盤回到平盤價1290元。不過今日有逆勢走高的族群，就是航運股，午盤類股指數上漲近3%、暫居位居漲幅排行冠軍。其中中櫃亮燈漲停、來到33.3元，萬海漲逾7%，宅配通漲逾6%，陽明漲逾4%，長榮漲逾3%，四維航、志信、新興上漲逾2%。營建股今日也有漲勢，午盤類股指數上漲1.8%、暫居位居漲幅排行亞軍。京城亮燈漲停、來到82.7元，國建、華友聯、欣巴巴、皇翔漲逾5%，聯上發、達麗、新建漲逾4%，長虹、國產、三發地產、上曜、富華新上漲逾3%。