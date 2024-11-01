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台電10月16日二度調漲工業電價，平均調幅12.5%。台積電隨即在法說會上表示，連年漲價後，台積電台灣廠電價已是全球各廠區最高。對此，台電董事長今（1）日在節目表示，台電是台積電最重要的供應商的一環，也相信台灣電網效率高，「因為電價而喪失競爭力這種事情，我覺得在台灣是不太會發生的。」台積電財務長黃仁昭10月17日在法說會表示，近年台灣電價持續調漲，先前2022年漲15%、2023年漲17%，今年上半年也漲幅25%，再加上10月16日起新版電價上路，台積電電價漲幅14%，如此一來，使得台灣廠區電價居於台積電全球各廠區之冠。對此，曾文生接受《自由時報》「官我什麼事」節目訪問表示，「台積電是台電最大客戶」，台電反過來也是台積電最重要的供應商，相信台積電不是在跟台電計較電價，而是必須在法說會必須對股東報告、說明。而他雖然無法透露台積電購買的電力價格，但直言「總之不會是牌價，因為它等於是一個躉購的對象」，認為如果有具體事項，如台積電在其他地方出現非因優惠措施而產生的電價差異，確實還可以討論。曾文生表示，台電作為台積電最重要的供應商的一環，能不能滿足台積電用電需求，且穩定供應其實很重要。而對於產業反映高電價影響競爭力？他回覆，台灣電網系統運作相對有效率，覺得不至於會出現長期競爭影響，台灣的電價拿到全世界去比較，實際上它還是會有一定程度的競爭力的，「因為電價而喪失競爭力這種事情，我覺得在台灣是不太會發生的。」而他也表示，隨著產業電價的幾次調整，相信電價審議委員會也認為達到一定的水準，「對最高層的電費，其實離天花板也不是很遠」，接下來應該思考接下整個用電如何更有效率。