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秋冬是流感、新冠高峰期，疾管署今（1）日表示，公費流感、JN.1新冠疫苗今（1）日起第二階段開打，開放接種對象，流感疫苗為50到64歲無高風險慢性病成人，JN.1新冠疫苗為出生滿6個月以上，未列於第1階段者。至於接種地點，除了各縣市衛生局外，也於全聯、大潤發指定門市設置接種站，方便民眾就近施打疫苗。公費流感、JN.1新冠疫苗第二階段今日起開打，疾管署邀請符合第2階段接種資格的藝人沈玉琳、梁佑南，現場接種公費疫苗。沈玉琳表示，因經常出席活動或演出，接觸大量人群，為保護自己及家人，每年都會記得施打疫苗；梁佑南則說，因照顧母親經常出入醫護場所，為保護家人健康，每年也會前往合約院所接種疫苗。疾管署署長莊人祥表示，今日開放第2階段接種，呼籲符合公費資格的民眾儘速前往接種，以提高自身保護力。左流右新 防護更新」代表左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，保護自己免於流感及新冠的威脅。疾管署表示，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，尤其是長者容易受到感染，導致重症及死亡，呼籲民眾可以接種流感疫苗及新冠疫苗，以提升對抗流感、新冠等呼吸道傳染病的保護力，減少疾病威脅。接種後保護力平均約可達30-80%，對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。疾管署表示，因應新冠病毒持續演變，建議接種安全有效之新冠疫苗，以提升對抗主流病毒株之免疫保護力，且曾確診/感染過、已接種原始株或雙價疫苗等保護力已嚴重不足，建議民眾踴躍接種新版JN.1新冠疫苗，降低重症或死亡發生風險。同時，疾管署提醒，今年全國有將近4000家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁，查詢鄰近合約院所並電洽確認或預約，以免院所無開診也節省等候時間。前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、保持安全距離及執行手部衛生等措施。