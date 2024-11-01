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▲▼池上的稻米倒了一片，讓農民看了很心痛。（圖／記者朱永強攝）

▲池上鄉民代表許金興表示，這次農損相當嚴重，希望之後中央政府可以給予補助。（圖／記者朱永強攝）

康芮颱風快閃台灣5小時，為各地帶來不少災情，尤其台東首當其衝，《NOWnews今日新聞》記者前進台東池上鄉查看農損狀況，發現今（1）日天氣雖然已經放晴，不過許多原本直挺的稻米，禁不起前一天颱風的強風豪雨被摧殘，許多稻梗都已經站不起來，稻穗也都貼在泥土上。對此，池上鄉民代表許金興表示，今天早上巡了一輪，這次災損非常嚴重，大約有8、9成都受到影響。今日一早就可以感覺到康芮颱風已經遠離，台東天氣恢復晴朗，在池上鄉也可以看到一片黃澄澄的稻米。不過走近一看才發現，許多稻米都被前一天的颱風吹垮，全部都東倒西歪，看起來也比健康的稻米還要枯黃，損害看起來有些嚴重。《NOWnews今日新聞》記者早上剛好遇到鄉民代表許金興巡視農田，他表示這次真的相當嚴重，因為這陣子剛好是收割期，農民希望可以配合地方藝術觀光，因此在前陣子池上秋收藝術節舉辦期間都沒有收割，誰能想到颱風來得這麼快，因此農民只能緊急搶收，多少救到一些稻米，但仍有不少農損，因此大家都非常不捨。許金興也說，雖然稻田被吹倒還是可以收割，但如果是已經成熟的稻穀，不趕快採收的話，很快就會發芽了，一旦發芽就無效了，「只要天氣好、稻田稍微乾了，割稻機就可以下去，但如果稻田還很濕，收割機就沒辦法下去採收。」他也感嘆，這次真的很嚴重，「全鄉目前還沒有完全掌握，但這次應該是8、9成以上，這一片看過去應該都受到影響。」許金興呼籲，希望中央政府可以幫忙，適度的給予農民補助，「畢竟耕作真的很辛勞，也賺不多，如果中央可以全力協助就好了」，他也希望農民可以先把農損狀況拍下來，「最好拍照時可以拍到標的物，比如說遠處的房子還是樹木，先拍照再搶割，等到中央補助辦法下來，可以拿著照片來當佐證，看損害的狀況。」