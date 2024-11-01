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▲去年的野餐日吸引許多台中市民參與。（資料畫面／台中市政府提供）

▲在風和日麗的初秋和親友席地野餐，近年來成為台中的新流行，民眾甚至把野餐墊帶到爵士音樂節。（資料畫面／台中市政府提供）

康芮颱風昨橫掃全台，台中市今早仍有風雨，許多民眾擔心，今年擴大舉辦的台中市民野餐日，恐因場地泥濘延期，主辦活動的市府建設局表示，已請29區公所各自因應，目前還沒接到無法執行的回報，加上氣象預報明天會出大太陽，估計可曬乾泥濘，後天的野餐日照常舉行。台中市長盧秀燕上任後推動市民野餐日，今年首度在台中市29個行政區遍地開花，由於去年嚐試從中央公園擴大到4個區舉辦，人數已高達13萬人，市府估計後天（3日）人會更多，但台灣剛脫離康芮颱風暴風圈，今天上午上班尖峰時間全市還有風雨，很多人開始擔心，早就和親友約好了的戶外聚會，是否該取消？台中市建設局指出，今天一早就要求29區公所前往各自的場地勘查，並排除障礙，目前尚未接到區公所回報無法執行。以主場地中央公園為例，部分低窪地區積水，已出動抽水機處理，加上氣象預報明天會出大太陽，有信心可以曬乾泥濘。負責大里、北屯區的民政局也表示，上午與區公所人員現地勘查，北屯南興公園、大里青年及東湖公園雖有少許路樹倒塌或斷枝，草地積水等情形，正進行清掃排除中，民政局持續追蹤天候動態，並請廠商預先因應雨天備案、做好場佈措施，確保市民安全。