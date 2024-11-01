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美國伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）公司股價重挫，近兩個交易日暴跌超過40%，昔日AI妖股為何跌落神壇？是否陷下市危機關鍵在2大時間點。美超微30日股價應聲重挫逾32%，31日續挫，收盤續跌11.97%，每股為29.11美元，創1月4日以來收盤新低。美超微過去曾歷經史詩般的飆漲，在短短2年內上漲超過2000%，今年3月納入標普500指數後，不到2周的時間，已達到118.81美元的收盤高點，市值接近700億美元。然而，自此之後直至近日，美超微股價累積下跌約75%，市值跌至200億美元以下，蒸發約三分之二。究竟是什麼原因讓昔日的「AI妖股」跌落神壇？在搭上AI伺服器熱潮後，美超微似乎早有跡象陷入財報誠信風暴。負責美超微會計事務的安永會計師事務所 (Ernst & Young) 與美超微之間，在公司治理和董事會獨立性問題存在分歧。審計師於7月首次指控美超微內部的財務治理問題，安永受聘為美超微2024財政年度財務報表審計，但美超微至今都繳不出財報，被美國證管會SEC示警，華爾街知名做空公司興登堡研究（Hindenburg Research）也曾於8月下旬對其發表做空報告。安永在10月24日宣布辭去超微電腦的審計工作，辭職信中強調「不願與管理階層編製的財務報表扯上關係」，並對董事會是否獨立於執行長梁見後 (Charles Liang)，以及其他管理層成員情況表達疑慮。對此，美超微發布聲明表示，不同意安永辭職的決定，現在正專注挑選負責審計職務的新公司。國際分析師郭明錤分析，根據經驗，審計師辭任是一件很嚴重的事，美超微停牌或是下市機率愈來愈高，這將導致公司競爭力下滑，且面臨更加嚴峻的生存挑戰。財信傳媒董事長謝金河也在臉書上表示，被興登堡研究查出諸多疑點，美超微的迴避態度，恐對公司造成巨大傷害，恐怕必須接受更嚴格檢驗。根據美國商業雜誌《Fortune》報導，美超微將在美國時間11月5日，向投資人進行電話會議藉此說明財報爭議，不過因為當日為美國總統大選，被認為不是好時機，美超微對此並不進一步回應；美超微因未能在8月29日提交年度財務報告而收到納斯達克的警告信，並給予其60天的延期，要求其在11月27日之前提交報告。事實上，美超微已不只一次傳出帳務問題，公司曾在2018年因無法如期繳交財報，遭那斯達克交易所強制下市，在2020年重新上市後，又遭美國證管指控美化帳目會計違規，故此次財報誠信風暴被外界認為是黑歷史重演。美超微能否挺過這次難關，或陷下市風險，11月5日以及11月27日2大時間點將成關鍵。