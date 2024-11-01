MLB道奇G5逆轉擊敗洋基，勇奪隊史第8座世界大賽冠軍，據美國媒體統計，這場比賽創下自2018年以來G5的最高收視率，整體平均收視人數破1859萬，相較上季增加了58％，整場比賽更一度衝出平均2126萬人收看。
今年的世界大賽由兩支人氣相當高的球隊道奇和洋基對決，陣中不乏大咖球星包含本季加盟道奇的日本巨星大谷翔平、山本由伸，洋基則有「法官」Aaron Judge、Juan Soto等人坐陣，引發不少話題。
大谷對決法官 收視率屢破紀錄
不過開戰後卻是一面倒，洋基苦吞3連敗，G4背水一戰以11比4獲勝，逃過被橫掃的命運，一度讓這場比賽成為5年來收視率最高的一場世界大賽賽事，市場民調顧問公司尼爾森（Nielsen）數據指出，G5在美國Fox電視台、福斯西班牙體育頻道Fox Deportes和串流平台的平均收視人數為1628萬。
而決勝的G5再度刷新紀錄，美國Fox電視台表示，此役平均收視人數達到1859.9萬，這是自2018年以來G5的最高收視數字，較去年遊騎兵對陣響尾蛇的G5，增加了58％，整個世界大賽系列賽5戰下來平均收視人數則是1580.8萬，同樣是自2018年以來最高紀錄。
道奇奪冠逆轉瞬間 收視率達高峰
收視人數高峰則出現在當地時間晚間11點15分至30分之間，飆升到平均收視人數2126.8萬，這段時間正是道奇逆轉勝的關鍵時刻，Mookie Betts在8局上敲出超前分犧牲打，8局下道奇第7任投手Blake Treinen驚險化解失分危機。
值得一提的是，地區收視率方面，道奇所在的洛杉磯創下21.1％的收視率，高於洋基所在的紐約的14.8%。
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大谷對決法官 收視率屢破紀錄
不過開戰後卻是一面倒，洋基苦吞3連敗，G4背水一戰以11比4獲勝，逃過被橫掃的命運，一度讓這場比賽成為5年來收視率最高的一場世界大賽賽事，市場民調顧問公司尼爾森（Nielsen）數據指出，G5在美國Fox電視台、福斯西班牙體育頻道Fox Deportes和串流平台的平均收視人數為1628萬。
而決勝的G5再度刷新紀錄，美國Fox電視台表示，此役平均收視人數達到1859.9萬，這是自2018年以來G5的最高收視數字，較去年遊騎兵對陣響尾蛇的G5，增加了58％，整個世界大賽系列賽5戰下來平均收視人數則是1580.8萬，同樣是自2018年以來最高紀錄。
道奇奪冠逆轉瞬間 收視率達高峰
收視人數高峰則出現在當地時間晚間11點15分至30分之間，飆升到平均收視人數2126.8萬，這段時間正是道奇逆轉勝的關鍵時刻，Mookie Betts在8局上敲出超前分犧牲打，8局下道奇第7任投手Blake Treinen驚險化解失分危機。
值得一提的是，地區收視率方面，道奇所在的洛杉磯創下21.1％的收視率，高於洋基所在的紐約的14.8%。