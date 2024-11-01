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▲世界大賽G5紐約洋基「法官」Aaron Judge終結低潮，打出全壘打。（圖／美聯社／達志影像）

▲洋基「法官」Aaron Judge與道奇大谷翔平，在世界大賽對決，掀起話題。（圖／取自@nypost）

▲Mookie Betts在世界大賽G5，8局上敲出超前分犧牲打，也讓收視率暴衝。（圖／美聯社／達志影像）

MLB道奇G5逆轉擊敗洋基，勇奪隊史第8座世界大賽冠軍，今年的世界大賽由兩支人氣相當高的球隊道奇和洋基對決，陣中不乏大咖球星包含本季加盟道奇的日本巨星大谷翔平、山本由伸，洋基則有「法官」Aaron Judge、Juan Soto等人坐陣，引發不少話題。不過開戰後卻是一面倒，洋基苦吞3連敗，G4背水一戰以11比4獲勝，逃過被橫掃的命運，一度讓這場比賽成為5年來收視率最高的一場世界大賽賽事，而決勝的G5再度刷新紀錄，美國Fox電視台表示，此役平均收視人數達到1859.9萬，這是自2018年以來G5的最高收視數字，較去年遊騎兵對陣響尾蛇的G5，增加了58％，整個世界大賽系列賽5戰下來平均收視人數則是1580.8萬，同樣是自2018年以來最高紀錄。值得一提的是，地區收視率方面，道奇所在的洛杉磯創下21.1％的收視率，高於洋基所在的紐約的14.8%。