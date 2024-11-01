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立法院內政委員會4日審《公民投票法》修正案，在野陣營提案，希望恢復公投綁大選，不過其中有民進黨立委吳秉叡修法版本，要求公投的提案人、連署人都應提供身分證發證日期。國民黨立委李彥秀批民進黨雙標，連上帝都傻眼。根據吳秉叡修法版本，公投的提案人及連署人都需要提供身分證發證日期；另若利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處5年以下徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰鍰。李彥秀說，國民黨立委提案修《公職人員選舉罷免法》，要求罷免連署時也要附上身分證影本，民進黨卻傾全黨之力汙蔑國民黨，剝奪人民參政權，現在民進黨立委自己又提案，加嚴公民投票的連署規定。請問，民進黨是有多害怕人民的公投權利？是有多害怕公投綁大選？是有多害怕人民用公投推翻民進黨錯誤的政策？李彥秀也提到，吳秉叡之前同樣曾針對《選罷法》修法，要提高罷免門檻，卻以「拒絕成為國民黨政治鬥爭工具」為由撤案，現在卻要讓《公投法》成為民進黨政治鬥爭的工具，民進黨的荒謬，全民都看在眼裡。