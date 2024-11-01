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▲明（2）日東北季風增強，桃園以北及東北部天氣稍涼。（圖／翻攝氣象署官網）

▲今下午2點全台包含馬祖都會解除警報，目前颱風還有持續減弱的狀態，預估會用輕颱等級離開台灣。（圖／氣象署提供）

康芮颱風來得又快又猛，本島急走5小時後出海，台灣本島11時許解除陸上颱風警報，預計14時30分就會解除海上警報。今天受到颱風外圍環流影響，北部、東北部地區及馬祖有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，北部地區及中南部山區有局部大雨發生的機率。明（2）日東北季風增強，桃園以北及東北部天氣稍涼，北部、宜蘭21~26度，花東23~30度，中南部22~31度；澎湖24~26度、金門23~28度、馬祖21~25度。台灣本島在上午8時就已脫離颱風康芮暴風圈，中央氣象署預報員朱美霖表示，下午2時30分全台包含馬祖都會解除海上颱風警報，目前颱風是持續減弱的狀態，會以輕颱等級離開台灣，也不排除減弱成熱帶性低氣壓。康芮於昨（31）日13時40分登陸臺東成功，在傍晚通過中央山脈，於18時40分從雲林麥寮出海。受颱風及其外圍環流影響，北部及東半部地區有持續性的強降雨，中南部地區及澎金馬為局部短暫陣雨，其中大臺北山區、宜、花地區及臺東的北側雨勢最明顯，時雨量有來到100毫米以上，局部有大豪雨甚至超大豪雨出現。風力方面，蘭嶼綠島、合歡山及花蓮豐濱有觀測到17級以上陣風，臺東亦有16級陣風出現，其他各沿海地區及大臺北市區會有10至12級陣風出現。颱風遠離後，台灣依舊受到颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，北部地區及中南部山區有局部大雨發生的機率。週六（11/2）、週日（11/3）東北季風增強，桃園以北及東北部天氣稍涼，其他地區早晚涼；桃園以北、東北部地區及恆春半島有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。林定宜預報員接受《NOWnews》採訪時表示，康芮颱風的影響是今年登陸台灣的颱風裡，影響最為全面的颱風，全台都能明顯感受到強風大雨，蘭嶼、綠島甚至合歡山上都測到17級以上的強風，本島東部有15～16級強風，台北也飆到了11級風，造成不少路樹倒塌，整體來看康芮颱風是一顆「又大、又強、跑得快且影響全面」的秋季颱風，應該也會成為今年最後一顆颱風。