我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新光三越高雄左營店週年慶除了推出會員獨享超狂滿仟贈仟點活動，還有經典電玩「超級瑪利歐」系列卡友禮等。（圖／記者陳美嘉攝）

▲大立百貨在週年慶前夕規劃難得的「夏姿」特賣會。（圖／大立百貨提供）

新光三越高雄左營店十四週年慶將於11/7登場，除了推出會員獨享超狂滿仟贈仟點活動、經典電玩「超級瑪利歐」系列卡友禮等，更有全台百貨首發「吉伊卡哇快閃店」於11/1起搶先推出。大立百貨週年慶將於11/6舉辦，即日起至11/3祭出難得的「夏姿」特賣會為週年慶暖身。新光三越高雄左營店十四週年慶將於11/7-12/1登場。規劃化妝品、全館滿仟贈仟點活動，再加碼首七日skm pay限定—名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆刷1萬送1萬點，11大指定銀行亦加碼推出多重消費滿額即贈skm points，銀行加碼禮、滿額贈、卡友禮等層層優惠換算下來最高可享20%超殺回饋。新光三越週年慶贈品今年以減碳輕量的設計包裝展現環保理念，將永續透過贈品融入到消費者的體驗之中。特別聯手日本經典電玩IP「超級瑪利歐」推出卡友禮，像是行李束帶、護照套」以及輕便小巧傘等。還有搶先全台百貨引進風靡全日本人氣話題IP「吉伊卡哇」快閃店，11/1-12/8於十樓國際展演活動中心登場，展場規劃10大展區，推出高雄限定新品、獨家滿額贈活動，引爆收藏話題，勢必成為今年週年慶的流量密碼。更規劃多場話題名人見面會，包含小朋友最愛的汪汪隊立大功、機器戰士TOBOT、超級瑪利歐見面會；日系女團「AKB48 Team TP」、「新生代人氣清新女聲」陳華將帶著最新作品到左營店與粉絲同樂；百萬級Podcaster 「馬克信箱」金鐘級主持人馬克、瑪麗將首度來到左營店舉辦Live版Podcast。還有全台百貨獨家的台灣原創療癒系超人氣插畫角色「無所事事小海豹」五周年生日展。大立百貨在週年慶前夕，規劃難得的「夏姿」特賣會，即日起至11/3於A館1樓舉辦，有男女服飾、包款等眾多商品，全面2折起。此外，大立百貨即日起至11/5化妝品、內睡衣、 SPA單日單筆滿3,000元送3,00元；加碼化妝品、SPA當日單櫃滿萬元再送300元。大立A 、B兩館當日單筆消費滿5,000元送400元，加碼刷大統集團聯名卡當日單筆滿5,000元再送100元。