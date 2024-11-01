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昨天中華職棒召開領隊會議，其中引發熱議的是，遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的例行賽場次版本，合計僅20場次，會後中華職棒會長蔡其昌發文表示，6球團都難以接受，特別是台北市府一在強調大巨蛋絕對是「棒球優先」的承諾，並呼籲球迷們團結，「有你們在後面撐著，會長會努力去爭取！」蔡其昌發文解釋，領隊會議因颱風改成線上視訊，議題大致聚焦在大巨蛋場次上，「其實在9月份時，聯盟就已經提出一套大巨蛋賽程規劃建議給遠雄，基於遠雄大巨蛋要追求獲利最大化與棒球賽事安排的平衡，聯盟提出從4月至9月例行賽的賽程，每個月棒球賽場次與商業演出活動不衝突的作法。」「如演唱會進場與演唱大約需要兩週左右的時間，因此聯盟如果每月可以安排連續兩週賽程在大巨蛋，那大巨蛋從4月到9月都能釋出另兩週的檔期給一組商業演出活動，等於每個月都能有球賽與演唱會，球季之餘演唱會更多，希望讓雙方能取得平衡。」「這樣的話，中華職棒至少能確保例行賽6個月共12週、36場的賽事在大巨蛋舉辦。沒想到10月中旬大巨蛋的回報例行賽場次卻僅有20場，在今天領隊會議上，6球團都難以接受這樣的場次，特別是北市府一再強調大巨蛋絕對是『棒球優先』的承諾，我相信蔣市長也不願意跳票，近期我會再邀集北市府與遠雄公司就賽程場次部分持續溝通與爭取！」蔡其昌也呼籲球迷，「此刻大家惟有團結才有力量，有你們在後面撐著，會長會努力去爭取！」