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中職票房金雞母台北大巨蛋，2025年例行賽檔期僅剩20場，跟今年38場相比幾乎腰斬，讓中職球團和領隊「難以接受」，台北市政府1日呼籲，體育賽事優先使用。針對臺北大巨蛋2025年檔期一事，遠雄集團公關經理夏至賢今（1）日做出回應，強調「大巨蛋檔期以體育賽事優先，我們和中職一樣。」遠雄大巨蛋公司說明主因是明年世壯運市府為舉辦開幕式保留長達4至5週的檔期進行硬體進退場與開幕式舉辦，使得職棒36年開幕週2場比賽後，4、5月的大巨蛋無法提供檔期安排職棒賽事。從6月到9月共4個月可安排6檔共18場例行賽的賽事。一、臺北大巨蛋檔期安排絕對以體育賽事優先，並依照投資執行計畫書中所訂50%以上比例安排檔期；二、全力配合大型國際賽事安排，故2025年4月23日至5月28日檔期，場館支持台北市政府主辦世界壯年運動會使用。三、我們和中華職棒聯盟一樣，同樣希望讓場地發揮最大效益，因此除了確定的例行賽之外，也另外保留了熱身賽、明星賽、以及季後賽的檔期，我們同時和聯盟達成共識，有空餘檔期，優先開放中職賽事進駐。同步和聯盟持續溝通，配合修正調整。